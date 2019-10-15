Очередного жителя Молодечно шантажировали интимным видео: он не заплатил - и ролик опубликовали

Источник материала: Tut.by

В Молодечно милиция проводит проверку по факту вымогательства в интернете. От 35-летнего мужчины кто-то требовал 200 рублей, угрожая опубликовать его интимное видео. Подробности сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Мужчина познакомился с девушкой по имени Алина в Viber, общение перешло в личный чат. Собеседница прислала видео интимного характера (правда, ее лица там не было видно). В ответ он отправил видео с собой.

После этого связь быстро оборвалась, а в соцсети «Вконтакте» с фейковой страницы жителю Молодечно написали требование: 200 рублей или видео будет разослано всем его знакомым.

Мужчина категорически отказался платить, и ролик был отправлен родным потерпевшего. Наутро он пошел в милицию. Там выяснили, что Viber зарегистрирован на российский номер, IP-адрес пользователя находится там же.

В действиях незнакомки усматриваются признаки состава преступления по ст. 208 УК. За вымогательство подобного рода может грозить наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. А если вымогатели действуют группой, то до 10 лет.

В Молодечненском районе едва ли не всплеск подобных дел: 5 случаев с начала года, когда у людей вымогают деньги, грозя опубликовать что-либо интимное. Но даже когда жертвы переводят деньги — иногда файлы все равно попадали на всеобщее обозрение. Обманутыми оказываются как мужчины, так и женщины.