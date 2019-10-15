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Кто куда, а мы - купаться. Как в Минске радуются теплой осени и загорают на лежаках
16.10.2019 13:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Теплую осеннюю погоду без осадков после холодов
В последние дни в Минске — много солнца и почти нет ветра. В понедельник, 14 октября, даже
Как реагируют на это белорусы? С радостью. Посмотрите хотя бы на минчан: пока одни делают селфи на фоне золотой листвы, другие загорают и купаются на Цнянском водохранилище!
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Как реагируют на хорошую погоду белорусы? С радостью. Посмотрите хотя бы на минчан: пока одни делают селфи на фоне золотой листвы, другие загорают и купаются на...
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