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Кто куда, а мы - купаться. Как в Минске радуются теплой осени и загорают на лежаках

16.10.2019 13:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теплую осеннюю погоду без осадков после холодов называют бабьим летом. Кажется, как раз сейчас мы это в Минске и наблюдаем. Фотокорреспондент TUT.BY прогулялся по улицам и запечатлел горожан, которые радуются солнечным дням.

В последние дни в Минске — много солнца и почти нет ветра. В понедельник, 14 октября, даже зафиксирован температурный рекорд. Воздух в столице прогрелся до +22,4ºС, сравнимо теплым этот день был только в 1993 году — тогда наблюдали +20,5ºС. А 15 октября в Беларуси обновился температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений.

Как реагируют на это белорусы? С радостью. Посмотрите хотя бы на минчан: пока одни делают селфи на фоне золотой листвы, другие загорают и купаются на Цнянском водохранилище!














 
Теги: Минск
 
 
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Как реагируют на хорошую погоду белорусы? С радостью. Посмотрите хотя бы на минчан: пока одни делают селфи на фоне золотой листвы, другие загорают и купаются на...
 
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