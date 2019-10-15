|
Парень шел по этажам больницы, заглядывал в комнаты медиков и похищал деньги из сумок
16.10.2019 13:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске задержали парня, который проник в больницу и украл деньги у персонала. Он находился под воздействием наркотиков. Об этом
В столице сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего парня, который похитил деньги в одной из минских больниц.
На пропускном пункте медучреждения парень представился родственником одного из пациентов, назвал вымышленную фамилию и отделение. Потом заходил в комнаты медперсонала и похищал из сумок деньги. Начал со второго этажа, а закончил двенадцатым. Всего мужчине удалось похитить около 490 рублей.
Работники больницы заметили пропажу и обратились в милицию. Оперативники задержали парня на выходе из больницы, деньги вернули владельцам.
Выяснилось, что мужчина находился под воздействием наркотиков, его госпитализировали в токсикологическое отделение той же больницы. Известно, что он нигде не работает, раньше привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков.
Материалы проверки направили в Октябрьский (Минска) РОСК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На пропускном пункте медучреждения парень представился родственником одного из пациентов, назвал вымышленную фамилию и отделение. Потом заходил в комнаты...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)