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Парень шел по этажам больницы, заглядывал в комнаты медиков и похищал деньги из сумок

16.10.2019 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали парня, который проник в больницу и украл деньги у персонала. Он находился под воздействием наркотиков. Об этом сообщает столичная милиция.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В столице сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего парня, который похитил деньги в одной из минских больниц.

На пропускном пункте медучреждения парень представился родственником одного из пациентов, назвал вымышленную фамилию и отделение. Потом заходил в комнаты медперсонала и похищал из сумок деньги. Начал со второго этажа, а закончил двенадцатым. Всего мужчине удалось похитить около 490 рублей.

Работники больницы заметили пропажу и обратились в милицию. Оперативники задержали парня на выходе из больницы, деньги вернули владельцам.

Выяснилось, что мужчина находился под воздействием наркотиков, его госпитализировали в токсикологическое отделение той же больницы. Известно, что он нигде не работает, раньше привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков.

Материалы проверки направили в Октябрьский (Минска) РОСК.

 
Теги: Минск
 
 
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На пропускном пункте медучреждения парень представился родственником одного из пациентов, назвал вымышленную фамилию и отделение. Потом заходил в комнаты...
 
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