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Туристическй рейтинг БигМака: Беларусь вошла в ТОП-5 недорогих стран для россиян по стоимости фастфуда
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Источник материала:
Tut.by
Беларусь вошла в пятерку самых популярных у россиян стран по стоимости фастфуда. Рейтинг представил портал ТурСтат на основании сравнения цен на бургер БигМак.
Дешевле всего для россиян бургер БигМак обойдется в самой же России — 135 российских рублей (4, 3 белорусских рубля), дороже всего — в странах Евросоюза (в переводе 9,27 белорусских рублей).
Так выглядит топ популярных стран, где отдыхают россияне, по стоимости БигМака:
- Россия: 135 рублей (4,3 белорусских рублей)
- Украина: 57 гривен (4,72 белорусских рублей)
- Казахстан: 900 тенге (4,73 белорусских рублей)
- Азербайджан: 3,95 маната (4,76 белорусских рублей)
- Беларусь: 4,8 белорусских рублей
- Турция: 13,99 лир (4,86 белорусских рублей)
- Молдова: 43 лея (5,05 белорусских рублей)
- Польша: 10,8 злотых (5,67 белорусских рублей)
- Вьетнам: 65 000 дон (5,75 белорусских рублей)
- Китай: 21 юань (6,06 белорусских рублей)
- Грузия: 8,85 лари (6,11 белорусских рублей)
- Чехия: 85 крон (7,43 белорусских рублей)
- Таиланд: 119 бат (8,02 белорусских рублей)
- ОАЭ: 14,7 дирхам (8,21 белорусский рубль)
- Финляндия, Эстония, Германия: 4,1 Евро (9,27 белорусских рублей)
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Беларусь вошла в пятерку самых популярных у россиян стран по стоимости фастфуда. Рейтинг представил портал ТурСтат на основании сравнения цен на бургер БигМак.
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