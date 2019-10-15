Туристическй рейтинг БигМака: Беларусь вошла в ТОП-5 недорогих стран для россиян по стоимости фастфуда

Источник материала: Tut.by

Беларусь вошла в пятерку самых популярных у россиян стран по стоимости фастфуда. Рейтинг представил портал ТурСтат на основании сравнения цен на бургер БигМак.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Дешевле всего для россиян бургер БигМак обойдется в самой же России — 135 российских рублей (4, 3 белорусских рубля), дороже всего — в странах Евросоюза (в переводе 9,27 белорусских рублей).

Так выглядит топ популярных стран, где отдыхают россияне, по стоимости БигМака:

Россия: 135 рублей (4,3 белорусских рублей) Украина: 57 гривен (4,72 белорусских рублей) Казахстан: 900 тенге (4,73 белорусских рублей) Азербайджан: 3,95 маната (4,76 белорусских рублей) Беларусь: 4,8 белорусских рублей Турция: 13,99 лир (4,86 белорусских рублей) Молдова: 43 лея (5,05 белорусских рублей) Польша: 10,8 злотых (5,67 белорусских рублей) Вьетнам: 65 000 дон (5,75 белорусских рублей) Китай: 21 юань (6,06 белорусских рублей) Грузия: 8,85 лари (6,11 белорусских рублей) Чехия: 85 крон (7,43 белорусских рублей) Таиланд: 119 бат (8,02 белорусских рублей) ОАЭ: 14,7 дирхам (8,21 белорусский рубль) Финляндия, Эстония, Германия: 4,1 Евро (9,27 белорусских рублей)