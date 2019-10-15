ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ложка дегтя в бочке меда. Очередной рейд смотровой комиссии прошел в деревне Кожево Жуховичского сельсовета

16.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

С наступлением холодного времени года у жителей сельской местности забот только прибавляется: нужно дров принести, печь протопить. Зачастую именно печное отопление в осенне-зимний период становится причиной пожаров. Поэтому очередной рейд смотровой комиссии, который прошел в деревне Кожево Жуховичского сельсовета, был призван помочь одиноко проживающим пожилым гражданам провести зиму в тепле и уюте, а самое главное – в безопасности.

Ложка дегтя в бочке меда. Очередной рейд смотровой комиссии прошел в деревне Кожево Жуховичского сельсовета

В состав смотровой комиссии вошли представители различных служб и ведомств Кореличского района, каждый из которых четко работал в определенном направлении. Так, старший инженер ГСЧСиГО Кореличского РОЧС Андрей Муриченков обращал внимание на состояние печи и дымохода, наличие и исправность АПИ, контролер Кореличского района электросетей Светлана Вербицкая осматривала состояние электропроводки в доме, а работник газовой службы – газового оборудования. Рассказать о своем здоровье и спросить совета каждый из хозяев посещенных домовладений смог у заведующего, врача общей практики Жуховичской врачебной амбулатории ВОП Ольги Савко. А вопросов к медработнику было немало. Все-таки возраст берет свое. Однако членам смотровой комиссии удалось увидеть истинные примеры трудолюбия и хозяйственности. Переступив порог первого дома, застаем 90-летнюю хозяйку за вязанием.

– Вот на зиму носки вяжу, – откладывая в сторону спицы с нитками, делится бабушка. – Вторую пару заканчиваю.

Усердно готовилась к предстоящей зиме и другая жительница д. Кожево. На стене висели аккуратно сплетенные вязанки лука, на печи — дары леса. Сама же пенсионерка чистила чеснок.

Ложка дегтя в бочке меда. Очередной рейд смотровой комиссии прошел в деревне Кожево Жуховичского сельсовета

Ложка дегтя в бочке меда. Очередной рейд смотровой комиссии прошел в деревне Кожево Жуховичского сельсовета

От одного дома к другому глаз радовался чистоте во дворах и порядку в огородах. По словам председателя Жуховичского сельсовета Александра Ивашко, деревню Кожево можно ставить в пример. Аккуратный, ухоженный населенный пункт с трудолюбивыми местными жителями.

Ложка дегтя в бочке меда. Очередной рейд смотровой комиссии прошел в деревне Кожево Жуховичского сельсовета

Однако, как говорится, ложка дегтя портит бочку меда. Так, в ходе рейда довелось посетить дом, который стал той самой ложкой дегтя в положительном образе деревни. Переступаем порог с виду более-менее аккуратного дома. Однако внутри видим полный беспорядок и антисанитарию, пустые бутылки и окурки. Хозяин дома совсем не обрадовался незваным гостям. Проверив печное отопление, работник РОЧС указывает на необходимость поштукатурить и побелить дымоход, приобрести АПИ и задуматься о том, в каких условиях мужчина проведет зиму.

Ложка дегтя в бочке меда. Очередной рейд смотровой комиссии прошел в деревне Кожево Жуховичского сельсовета

Таким образом, за пару часов рейда смотровая комиссия посетила 12 домовладений одиноко проживающих граждан. В 11 из них не было выявлено ни одного нарушения. Лишь в двух домах старший инженер ГСЧСиГО Кореличского РОЧС Андрей Муриченков заменил в АПИ батарейки, которые были в запасе у предусмотрительных хозяев.

Оксана ЯНУШ
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С наступлением холодного времени года у жителей сельской местности забот только прибавляется: нужно дров принести, печь протопить. Зачастую именно печное
 
Новости дня
Новости общества
 
На улице Тимирязева изменят движение в выходные - будут чинить теплотрассу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика