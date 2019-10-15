Ложка дегтя в бочке меда. Очередной рейд смотровой комиссии прошел в деревне Кожево Жуховичского сельсовета

Источник материала: Полымя

С наступлением холодного времени года у жителей сельской местности забот только прибавляется: нужно дров принести, печь протопить. Зачастую именно печное отопление в осенне-зимний период становится причиной пожаров. Поэтому очередной рейд смотровой комиссии, который прошел в деревне Кожево Жуховичского сельсовета, был призван помочь одиноко проживающим пожилым гражданам провести зиму в тепле и уюте, а самое главное – в безопасности.





В состав смотровой комиссии вошли представители различных служб и ведомств Кореличского района, каждый из которых четко работал в определенном направлении. Так, старший инженер ГСЧСиГО Кореличского РОЧС Андрей Муриченков обращал внимание на состояние печи и дымохода, наличие и исправность АПИ, контролер Кореличского района электросетей Светлана Вербицкая осматривала состояние электропроводки в доме, а работник газовой службы – газового оборудования. Рассказать о своем здоровье и спросить совета каждый из хозяев посещенных домовладений смог у заведующего, врача общей практики Жуховичской врачебной амбулатории ВОП Ольги Савко. А вопросов к медработнику было немало. Все-таки возраст берет свое. Однако членам смотровой комиссии удалось увидеть истинные примеры трудолюбия и хозяйственности. Переступив порог первого дома, застаем 90-летнюю хозяйку за вязанием.

– Вот на зиму носки вяжу, – откладывая в сторону спицы с нитками, делится бабушка. – Вторую пару заканчиваю.

Усердно готовилась к предстоящей зиме и другая жительница д. Кожево. На стене висели аккуратно сплетенные вязанки лука, на печи — дары леса. Сама же пенсионерка чистила чеснок.









От одного дома к другому глаз радовался чистоте во дворах и порядку в огородах. По словам председателя Жуховичского сельсовета Александра Ивашко, деревню Кожево можно ставить в пример. Аккуратный, ухоженный населенный пункт с трудолюбивыми местными жителями.





Однако, как говорится, ложка дегтя портит бочку меда. Так, в ходе рейда довелось посетить дом, который стал той самой ложкой дегтя в положительном образе деревни. Переступаем порог с виду более-менее аккуратного дома. Однако внутри видим полный беспорядок и антисанитарию, пустые бутылки и окурки. Хозяин дома совсем не обрадовался незваным гостям. Проверив печное отопление, работник РОЧС указывает на необходимость поштукатурить и побелить дымоход, приобрести АПИ и задуматься о том, в каких условиях мужчина проведет зиму.





Таким образом, за пару часов рейда смотровая комиссия посетила 12 домовладений одиноко проживающих граждан. В 11 из них не было выявлено ни одного нарушения. Лишь в двух домах старший инженер ГСЧСиГО Кореличского РОЧС Андрей Муриченков заменил в АПИ батарейки, которые были в запасе у предусмотрительных хозяев.

Оксана ЯНУШ

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