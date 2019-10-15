В Кореличском районе 100% потребителей и теплоисточников готовы к отопительному периоду

Источник материала: Полымя

С июня по сентябрь предприятиями района проводилась подготовка энергетического оборудования к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. По состоянию на 1 октября 100% потребителей и теплоисточников города и района зарегистрировали паспорта готовности в Кореличской районной энергогазинспекции.





Согласно решению Гродненского областного исполнительного комитета в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и в жилом фонде осуществлен запуск систем отопления. Административные здания будут подключены в последнюю очередь.

Главный экзамен еще впереди. Зима проверит на стойкость не только системы теплоснабжения, но и отношение людей к выполненной работе по подготовке к работе в осенне-зимний период. Для экономии тепловой энергии при положительных температурах наружного воздуха рекомендуется отключать места общего пользования в подъездах жилых домов и административных зданиях. Для бережного и рационального использования тепловой энергии необходимо еще раз проверить закрытие дверных и оконных проемов подвальных помещений и лестничных клеток, выполнить запуск и наладку автоматизированных регуляторов температуры, установленных на системах теплоснабжения. Каждый житель нашего района может внести свой посильный вклад в экономию тепловой энергии, если бережно и рачительно будет относиться к местам общего пользования, не засорять их мусором, не использовать тепловые магистрали в подвальных помещениях в качестве полок, так как провисшая уплотненная (спрессованная) тепловая изоляция не сохраняет тепла.

Хочется верить, что Кореличское РУП ЖКХ обеспечит своих потребителей качественной тепловой энергией, а они в свою очередь будут бережно и экономно ее расходовать.

Наталья ПАТУК,

государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору