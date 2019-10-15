«Белавиа» в течение суток будет продавать билеты со скидками

Источник материала: Полымя

Белавиа» запустила очередную распродажу билетов по всем маршрутам. Акция стартовала в 8.30 16 октября и продлится ровно сутки — до 08.30 17 октября.





Стоимость билетов на все регулярные рейсы «Белавиа» составит 20 евро + таксы и сборы за полет туда-обратно и 15 евро + таксы и сборы за билет в одну сторону, сообщили в авиакомпании. По акционным билетам можно будет улететь с 1 ноября по 10 декабря 2019 года, а также с 15 января по 29 февраля 2020 года.

Количество билетов ограничено, а по правилам акционного билета пассажир может находиться в стране пребывания не более 30 дней.

✈ Какова стоимость билетов туда-обратно: