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«Белавиа» в течение суток будет продавать билеты со скидками

16.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Белавиа» запустила очередную распродажу билетов по всем маршрутам. Акция стартовала в 8.30 16 октября и продлится ровно сутки — до 08.30 17 октября.

«Белавиа» в течение суток будет продавать билеты со скидками

Стоимость билетов на все регулярные рейсы «Белавиа» составит 20 евро + таксы и сборы за полет туда-обратно и 15 евро + таксы и сборы за билет в одну сторону, сообщили в авиакомпании. По акционным билетам можно будет улететь с 1 ноября по 10 декабря 2019 года, а также с 15 января по 29 февраля 2020 года.

Количество билетов ограничено, а по правилам акционного билета пассажир может находиться в стране пребывания не более 30 дней.

Какова стоимость билетов туда-обратно:

 
 
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Белавиа» запустила очередную распродажу билетов по всем маршрутам. Акция стартовала в 8.30 16 октября и продлится ровно сутки — до
 
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