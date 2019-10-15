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Новый арт-объект на пожарную тематику появился в Борисове

16.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Остановочный пункт оформлен, как миниатюрная пожарная часть: павильон красного цвета, есть символика и номер телефона службы спасения, пожарная «каланча» и даже колокол. Функция укрытия от непогоды важна, но спасатели решили дать возможность жителям своего региона получить дополнительные знания в области безопасности, используя время ожидания общественного транспорта. Кроме того, жители города могут использовать остановочный пункт и в качестве фотозоны.

Место для арт-объекта — остановка в жилом микрорайоне — выбрано неслучайно: месторасположение близ учебных заведений и дошкольных учреждений, а также большой трафик пассажиров не позволят арт-объекту остаться без внимания.

Информация о безопасности, которую размещают спасатели на остановочном пункте, адресована различным категориям населения – взрослые могут узнать, как правильно себя вести в той или иной нестандартной ситуации, а ребята в это время поиграть с уже полюбившимися героями мультфильма «Волшебная книга». Причем конструкция для размещения наглядной продукции такова, что спасатели смогут осуществлять замену полезной информации в зависимости от актуальности.

Спасатели Борисовщины искренне надеются, что теперь время, проведенное в ожидании, не будет потерянным, а полученные знания внесут частичку безопасности в жизнь каждого пассажира.

http://borisov.minsk-region.by

 
 
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Остановка общественного транспорта нестандартной конструкции появилась в Борисове.
 
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