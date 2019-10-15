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Детские игрушки со 100-кратным превышением допустимой нормы фенола изъяты из торговой сети Пинска

16.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Детские игрушки со 100-кратным превышением допустимой нормы фенола изъяты из торговой сети Пинска
О выявленной в торговой сети Пинска опасной продукции корреспонденту pinsknews.by сообщил начальник Брестской областной инспекции Госстандарта Геннадий Кашалов:

– Самые популярные среди малышей игрушки, как правило, производятся из поливинилхлорида (ПВХ) или пластизоля. Во всем мире постоянно разгораются споры о том, можно ли использовать этот материал в производстве товаров для детей. Несмотря на то, что технологии производства этих игрушек в последнее время стали более прогрессивными, их химический состав остался прежним: основа – поливинилхлорид, связующий реагент – сера, пластификатор – фталат, антиоксидант – фенол и др.

Фенол — исходный продукт для производства синтетических смол и других химикатов. При изготовлении игрушек фенол используется для того, чтобы придать форму пластической массе или резине. Его также применяют в качестве дезинфицирующего средства в медицине. Фенол разрушает иммунную систему ребенка. Кроме того, он оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку рта, носоглотки, верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Все это может привести к насморку, головокружению, головным болям, рвоте, нарушению сна, одышке и учащенному сердцебиению. Если ребенок страдает бронхиальной астмой, фенол может привести к смерти. Хроническое отравление приводит к поражению печени и почек, а также к изменениям формулы крови. Фенол — сильный яд для водоемов. Уже малые количества фенола приводят к изменению вкуса употребляемых в пищу рыб.

Игрушки, содержащие фенол, производятся в основном в Китае. Китайские игрушки из пластизоля, не отвечающие санитарно-химическим показателям, установленным в ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», были обнаружены Брестской областной инспекцией Госстандарта в торговой сети г. Пинска. В результате  проведенных исследований в надувных кругах установлено превышение содержания фенола в 107,8 и 60,8 раз. Кроме того, все игрушки имели резко выраженный неприятный запах.

Госстандартом выданы предписания о запрете ввоза и обращения опасной продукции на территории Республики Беларусь с 14.10.2019 г.

Поставщику направлены предписания об организации возврата потребителями (отзыва от потребителей) и изъятия из обращения данной опасной продукции.

 
 
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