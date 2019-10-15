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Пинский лесхоз принимает заявки от желающих принять участие в акции «Чистый лес»
16.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Пинский лесхоз приглашает всех принять участие в добровольной акции. Все желающие помочь навести порядок в лесу могут зарегистрироваться у Александра Александровича Селивона по телефону 8-0165-30-09-37 или в любом лесничестве нашего лесхоза.
Нина АЛЕКСАНДРОВА.
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> 19 октября пройдет республиканская добровольная акция «Чистый лес». Присоединится к ней и Пинский лесхоз. – Акция призвана содействовать наведению порядка в...
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