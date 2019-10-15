Пинский лесхоз принимает заявки от желающих принять участие в акции «Чистый лес»

Источник материала: Полесская правда



19 октября пройдет республиканская добровольная акция «Чистый лес». Присоединится к ней и Пинский лесхоз.

– Акция призвана содействовать наведению порядка в лесном фонде, благоустройству лесов, привлечению внимания общественности к необходимости бережного отношения к нашим лесам, – отметил заместитель директора по идеологической работе ГЛХУ «Пинский лесхоз» Александр Селивон. – Принять участие в акции может любой желающий. И у нас уже есть заявки от многих школ и других учебных заведений Пинского и Ивановского районов, г. Пинска.

Пинский лесхоз приглашает всех принять участие в добровольной акции. Все желающие помочь навести порядок в лесу могут зарегистрироваться у Александра Александровича Селивона по телефону 8-0165-30-09-37 или в любом лесничестве нашего лесхоза.

Нина АЛЕКСАНДРОВА.