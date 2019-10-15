«90 процентов знают, на что идут». МВД о подростках в наркобизнесе

Источник материала: Tut.by

Последние пять лет количество наркопреступлений, которые совершают несовершеннолетние, падает. Однако 2019-й стал исключением. За девять месяцев года сотрудники МВД пресекли деятельность 40 молодых людей. Причем, «ввязываясь» в наркобизнес, 90 процентов подростков знали, на что шли.



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Неожиданную причину всплеска в МВД объясняют так: это были преступления, которые совершались группой лиц. Сотрудники министерства пресекли деятельность трех подобных групп — две в Витебской области, одну — в Минской. А это четверть от всех подобных преступлений 2019 года.

— О чем это говорит? О том, что молодые люди сознательно пошли на совершение преступления, причем в составе организованной группы, — объясняет Геннадий Казакевич, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД. — То есть их действия были осознанны.

По словам Геннадия Казакевича, чаще всего в накобизнес молодежь приходит через интернет. Молодые люди откликаются на объявления о работе, и мотивация у них проста — хорошо зарабатывать и минимум трудиться. Криминальная же сторона бизнеса их мало волнует. А «работодатели» в свою очередь обещают им полную анонимность. Некоторые, например, обучают юных работников конспирации, используя при этом инструкции советских спецслужб 1930 годов.

— При этом сами дилеры этих молодых людей между собой называют мясом, — продолжает Геннадий Казакевич. — Почему? Потому что более полугода они, как правило не работают. Мы их выявляем и деятельность пресекаем.

По словам собеседника, 90 процентов юных работников накобизнеса знают на что идут.

— Да, можно сколько угодно обвинять МВД в том, что мы недостаточно работаем в плане профилактики. Но тут возникает другой вопрос, а где же родители? — говорит Геннадий Казакевич. — Почему у нас процветает условное социальное иждивенчество, когда функции воспитания своих детей родители перекладывают на государство и МВД? Задача МВД не воспитывать, а выявлять и пресекать. А семья от этого уходит. Если взять такую логику, если ребенок заболел, виноват Минздрав, а если плохо учится — Минобр. Но это очевидная глупость.