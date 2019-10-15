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Известный блогер Илья Варламов написал, чем Москва круче Минска

16.10.2019 15:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный московский блогер Илья Варламов, который этим летом приезжал в Минск, снова посвятил нашему городу запись в «Живом журнале». Там он рассказал, чем Москва круче столицы Беларуси. Приводим здесь текст из блога.


Фото: Илья Варламов

«Вы, конечно, помните, что Минск — это город петуний и других цветов, которыми там засадили все что можно. Но мало кто знает, что цветы в белорусской столице используются не только для красоты, но и в качестве противопешеходного препятствия! Год назад жители микрорайона Каменная Горка протоптали через газон тропинку, ведущую к ТЦ Green City. Коммунальщики не смогли с этим смириться, раскопали тропинку и высадили там цветы. Что символично, в форме нескольких знаков бесконечности.


Фото читателя

Такое неадекватное решение проблемы возмутило минчан. Они потребовали сделать удобную пешеходную дорожку, а цветы высадить в другом месте. Коммунальщики отказались.

Конец, как говорится, немного предсказуем. Что сделали люди? Правильно, они стали обходить противопешеходный цветник по кратчайшему пути, то есть прямо рядом с ним. Вместо одной тропинки коммунальщики по факту получили две.

А вот пример из Москвы. В районе Филевский Парк долгое время была народная тропа, которую коммунальщики все время перекапывали. Пешеходы заново утрамбовывали землю, и эта бессмысленная борьба продолжалась бы вечно, но кто-то наконец решил тропинку заасфальтировать. Чудеса случаются!


Фото: @Mirenatelli

Конечно, таких примеров пока очень мало. По всей России народные тропы продолжают перекапывать, огораживать заборами и засеивать травой. Это для меня загадка. Ведь всегда есть простейшее решение проблемы: взять и заасфальтировать тропинку или замостить ее плиткой. Пешеходам сразу станет намного удобнее, а силы коммунальщиков, избавленных от бессмысленной работы, можно будет направить в другое русло.

Ситуация с тропинками говорит о том, что как у нас, так и в Беларуси районы и общественные пространства проектируют неправильно. Почти никто не анализирует пешеходные потоки, не понимает, как люди перемещаются по земле. В результате получаются узоры, которые красиво выглядят с высоты птичьего полета, но на деле абсолютно нежизнеспособны. Люди протаптывают тропинки через все эти бессмысленные газоны, а чиновники думают, что менталитет у нас неправильный. А на самом деле это не народ быдло, это кто-то не умеет делать пешеходные дорожки».

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Теги: Минск
 
 
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«Год назад жители микрорайона Каменная Горка протоптали через газон тропинку, ведущую к ТЦ Green City. Коммунальщики не смогли с этим смириться, раскопали тропинку и...
 
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