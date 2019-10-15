В карманах посредников оседает 3% ВВП Беларуси

Проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством в данное время внесен на рассмотрение президенту.

Об этом заявил глава КГК Леонид Алфимов журналистам 16 октября, передает БЕЛТА .

По его словам, если бы 1,5 млрд долларов, уходящие посредникам, пошли на благие цели, то в стране поднялась бы эффективность экономики.

Алфимов считает, что необоснованное посредничество связано с отсутствием контроля со стороны отраслевых министерств и местных органов власти. Они должны контролировать деятельность предприятий и выстраивание ими экономической деятельности.

«Озабоченность, которая есть у правоохранительных, контролирующих органов, должна стать озабоченностью тех, кто должен в первую очередь контролировать эту хозяйственную деятельность», - уверен Анфимов.

Он отметил, что отказываться от посредников тоже нельзя, так как с ними может быть работать выгоднее, чем с производителями напрямую. Поэтому «заслон на пути таких посредников никто не собирается ставить».

По его мнению, многие проблемы, связанные с необоснованным посредничеством, связаны с отсутствием контроля со стороны отраслевых министерств и местных органов власти. При этом он обратил внимание, что в целом от посредников нельзя отказываться, а с некоторыми из них работать даже выгоднее, чем напрямую с производителями. «Заслон на пути таких посредников никто не собирается ставить», - подчеркнул председатель комитета.

По словам зампредседателя КГК, главы Департамента финансовых расследований Игоря Маршалова, в Беларуси после вытеснения лжепредпринимательства стали возникать домицилированные компании, зарегистрированные за пределами Беларуси, но ведущие в ней деятельность.

Маршалов рассказал, что в апреле правоохранители пресекли деятельность крупного посредника, который более 10 лет поставлял медицинское оборудование и расходные материалы - ежегодно на миллионы долларов. Это была продукция известного производителя, ее цена завышалась в три-четыре раза.

В июне ДФР выявил схему, по которой руководитель одного из предприятий с использованием реквизитов эстонской компании поставлял различные добавки на белорусские мясокомбинаты. При этом стоимость поставляемой продукции была завышена до 300%.

Заместитель генерального прокурора Алексей Стук в свою очередь обратил внимание, что необоснованное посредничество часто связано с коррупцией.

«Оно аккумулирует криминальные средства, которые потом являются "питательной средой" для различного рода преступлений, особенно преступлений по службе. Это та правовая сторона дела, с которой главным образом должна бороться правоохранительная система», - отметил он.