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В карманах посредников оседает 3% ВВП Беларуси
16.10.2019 15:15 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством в данное время внесен на рассмотрение президенту.
Об этом заявил глава КГК Леонид Алфимов журналистам 16 октября, передает
По его словам, если бы 1,5 млрд долларов, уходящие посредникам, пошли на благие цели, то в стране поднялась бы эффективность экономики.
Алфимов считает, что необоснованное посредничество связано с отсутствием контроля со стороны отраслевых министерств и местных органов власти. Они должны контролировать деятельность предприятий и выстраивание ими экономической деятельности.
«Озабоченность, которая есть у правоохранительных, контролирующих органов, должна стать озабоченностью тех, кто должен в первую очередь контролировать эту хозяйственную деятельность», - уверен Анфимов.
Он отметил, что отказываться от посредников тоже нельзя, так как с ними может быть работать выгоднее, чем с производителями напрямую. Поэтому «заслон на пути таких посредников никто не собирается ставить».
По его мнению, многие проблемы, связанные с необоснованным посредничеством, связаны с отсутствием контроля со стороны отраслевых министерств и местных органов власти. При этом он обратил внимание, что в целом от посредников нельзя отказываться, а с некоторыми из них работать даже выгоднее, чем напрямую с производителями. «Заслон на пути таких посредников никто не собирается ставить», - подчеркнул председатель комитета.
По словам зампредседателя КГК, главы Департамента финансовых расследований Игоря Маршалова, в Беларуси после вытеснения лжепредпринимательства стали возникать домицилированные компании, зарегистрированные за пределами Беларуси, но ведущие в ней деятельность.
Маршалов рассказал, что в апреле правоохранители пресекли деятельность крупного посредника, который более 10 лет поставлял медицинское оборудование и расходные материалы - ежегодно на миллионы долларов. Это была продукция известного производителя, ее цена завышалась в три-четыре раза.
В июне ДФР выявил схему, по которой руководитель одного из предприятий с использованием реквизитов эстонской компании поставлял различные добавки на белорусские мясокомбинаты. При этом стоимость поставляемой продукции была завышена до 300%.
Заместитель генерального прокурора Алексей Стук в свою очередь обратил внимание, что необоснованное посредничество часто связано с коррупцией.
«Оно аккумулирует криминальные средства, которые потом являются "питательной средой" для различного рода преступлений, особенно преступлений по службе. Это та правовая сторона дела, с которой главным образом должна бороться правоохранительная система», - отметил он.
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Проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством в данное время внесен на рассмотрение президенту. Об этом заявил глава КГК Леонид Алфимов журналистам 16...
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