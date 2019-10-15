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В Гомеле нашли «минера» девятиэтажки - и вы не поверите, кто это

16.10.2019 15:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции установили, кто «заминировал» дом № 6 по улице Ефремова в Гомеле. Подробности рассказали в УВД.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Напомним, сегодня в 11.00 в оперативно-дежурную службу УВД Гомельского облисполкома обратилась гомельчанка, которая рассказала, что ей позвонила неизвестная и сообщила, что в доме заложено взрывное устройство.

На место происшествия выбыли экстренные службы. Из дома эвакуировали всех находящихся там жильцов. Взрывное устройство не обнаружили.

Зато установили личность звонившей. Ею оказалась 12-летняя ученица одной из школ Добрушского района. Девочка, оказывается, взяла телефон у одноклассницы, набрала случайный номер и сообщила о взрывном устройстве.

Сейчас Добрушским РОВД проводится проверка.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сотрудники милиции установили, кто «заминировал» дом № 6 по улице Ефремова в Гомеле.
 
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