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В Гомеле нашли «минера» девятиэтажки - и вы не поверите, кто это
16.10.2019 15:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сотрудники милиции установили, кто «заминировал» дом № 6 по улице Ефремова в Гомеле. Подробности
На место происшествия выбыли экстренные службы. Из дома эвакуировали всех находящихся там жильцов. Взрывное устройство не обнаружили.
Зато установили личность звонившей. Ею оказалась 12-летняя ученица одной из школ Добрушского района. Девочка, оказывается, взяла телефон у одноклассницы, набрала случайный номер и сообщила о взрывном устройстве.
Сейчас Добрушским РОВД проводится проверка.
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Сотрудники милиции установили, кто «заминировал» дом № 6 по улице Ефремова в Гомеле.
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