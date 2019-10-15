В Могилеве и Бобруйске отключают отопление - и так тепло

Источник материала: Tut.by

В Могилеве и Бобруйске отключают отопление. Все потому, что, как вы заметили, на улице жара. Температура воздуха бьет рекорды , в Могилеве и Бобруйске цветут каштаны , а в Гродно — одуванчики с незабудками . Отопление включат, когда вернутся холода.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Решение о включении отопления принимают местные исполкомы после того, как распоряжение о начале отопительного сезона принимает глава области, пояснил начальник отдела энергетики и топлива комитета экономики Могоблисполкома Дмитрий Смирнов. В этом же распоряжении есть важное указание — обеспечить рациональное использование топливно-энергетических ресурсов.

Дмитрий Смирнов добавил также, что отключение отопления — процесс сложный, особенно в таких крупных городах как Могилев и Бобруйск. Потому так называемая приостановка отопительного сезона происходит с учетом технических возможностей системы, которая включает в себя в том числе подачу горячей воды.

Напомним, жилфонд начинают отапливать, когда в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха не превышает +8 °С. В Могилевской области тепло в квартиры пошло 27 сентября. Объекты социальный сферы — больницы, школы, детсады, библиотеки — начали подключать к отоплению в Могилевской области 23 сентября.

Будут ли отключать отопление в других районах Могилевской области, зависит от температуры воздуха и решении местных властей. В Брестской области, например, отопление отключили на всей территории .