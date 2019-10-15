|
В Могилеве и Бобруйске отключают отопление - и так тепло
16.10.2019 16:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве и Бобруйске отключают отопление. Все потому, что, как вы заметили, на улице жара. Температура воздуха
Решение о включении отопления принимают местные исполкомы после того, как распоряжение о начале отопительного сезона принимает глава области, пояснил начальник отдела энергетики и топлива комитета экономики Могоблисполкома Дмитрий Смирнов. В этом же распоряжении есть важное указание — обеспечить рациональное использование топливно-энергетических ресурсов.
Дмитрий Смирнов добавил также, что отключение отопления — процесс сложный, особенно в таких крупных городах как Могилев и Бобруйск. Потому так называемая приостановка отопительного сезона происходит с учетом технических возможностей системы, которая включает в себя в том числе подачу горячей воды.
Напомним, жилфонд начинают отапливать, когда в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха не превышает +8 °С. В Могилевской области тепло в квартиры пошло 27 сентября. Объекты социальный сферы — больницы, школы, детсады, библиотеки —
Будут ли отключать отопление в других районах Могилевской области, зависит от температуры воздуха и решении местных властей. В Брестской области, например,
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потому что на улице жара! А экономить нужно.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)