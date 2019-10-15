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С ноября будущие молодожёны смогут забронировать нужную дату регистрации брака на следующий год

16.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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С ноября будущие молодожёны смогут забронировать нужную дату регистрации брака на следующий год
С 1 ноября 2019 года пинский городской загс будет принимать предварительные заявления на регистрацию заключения брака на следующий год. Забронировать нужные дату и время можно по телефонам: 32-30-76 и 31-67-76 либо обратиться в отдел загс (ул. Ленина, 44, каб № 1).

За три месяца до запланированного торжества будущие молодожены должны снова обратиться в загс по одному из телефонов: 32-30-76, 31-67-70, 32-24-91 (с 8.00 до 9.00) и подтвердить серьезность своих намерений.

Как отмечают специалисты отдела, практика предварительной записи, которая работает в Пинске уже несколько лет, позволяет решить проблему с живой очередью из желающих выбрать себе лучшее время для свадьбы.

По информации официального сайта Пинского горисполкома.

 

 
 
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> С 1 ноября 2019 года пинский городской загс будет принимать предварительные заявления на регистрацию заключения брака на следующий год. Забронировать нужные...
 
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