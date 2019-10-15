С ноября будущие молодожёны смогут забронировать нужную дату регистрации брака на следующий год

Источник материала: Полесская правда



С 1 ноября 2019 года пинский городской загс будет принимать предварительные заявления на регистрацию заключения брака на следующий год. Забронировать нужные дату и время можно по телефонам: 32-30-76 и 31-67-76 либо обратиться в отдел загс (ул. Ленина, 44, каб № 1).

За три месяца до запланированного торжества будущие молодожены должны снова обратиться в загс по одному из телефонов: 32-30-76, 31-67-70, 32-24-91 (с 8.00 до 9.00) и подтвердить серьезность своих намерений.

Как отмечают специалисты отдела, практика предварительной записи, которая работает в Пинске уже несколько лет, позволяет решить проблему с живой очередью из желающих выбрать себе лучшее время для свадьбы.