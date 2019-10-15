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В центре Слонима прямо около костела открылось кафе. Прихожане недовольны таким соседством

16.10.2019 16:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно в Слониме открылось кафе — рядом с костелом Непорочного Зачатия Девы Марии. Многих прихожан костела такое соседство не устраивает. Для разрешения конфликтной ситуации в костеле даже прошло собрание, на которое были приглашены представители власти, сообщает «Газета Слонімская».


Фото: gs.by

На встрече прихожане костела отметили, что близкое соседство храма с увеселительным заведением нарушает гармонию и нарушает «молитвенное настроение верующих». Также прихожанам во время служб мешает громкая музыка, доносящаяся из кафе.

Претензии были также к ассортименту: людям не нравится, что рядом стали продавать алкогольные напитки. Есть нарекания и на время работы кафе: оно работает до двух часов ночи, а ведь изначально, по словам собравшихся горожан, кафе «Теремок» планировалось как заведение для детей.


Фото: gs.by

Перед присутствующими выступили главный санитарный врач Слонимского района Дмитрий Дервоедов и заместитель председателя Слонимского райисполкома Тереса Юшкевич. А также владельцы кафе, которые рассказывали, что все сделано по закону.

После встречи музыка стала играть тише, но прихожане теперь требуют запретить в кафе продажу пива. Если этот вопрос не будет решен на местном уровне, люди намерены обращаться в другие инстанции.

 
 
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Недавно в Слониме открылось кафе, которое было построено рядом с костелом Непорочного Зачатия Девы Марии. Многих прихожан костела такое соседство не устраивает....
 
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