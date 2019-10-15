Было любопытно. Мужчина из Лиды влез в аккаунт жены в соцсети - и попал под «уголовку»

Источник материала: Tut.by

Житель Лиды подозревается в несанкционированном доступе к странице бывшей супруги в социальных сетях. Мужчина объяснил, что он это сделал из любопытства: ему было интересно узнать личную информацию и прочитать сообщения женщины. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК.



Изображение: appleinsider.ru

В милицию обратилась 32-летняя женщина, которая рассказала, что кто-то без разрешения зашел на ее страницу в социальной сети. Женщина подозревала своего бывшего супруга — и оказалась права.

По данным следствия, 23-летний мужчина, используя свой мобильный и ноутбук, без ведома и разрешения бывшей супруги осуществил несанкционированный доступ к странице и получил доступ к управлению, а также также к конфиденциальной информации бывшей супруги.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 349 УК «Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности».

Мужчине грозит штраф, или арест, или ограничение, или лишение свободы до двух лет.