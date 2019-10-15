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Начальник городского управления образования после скандала в гомельской школе тоже лишилась должности

16.10.2019 16:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле после инцидента в школе № 15 продолжаются кадровые перестановки. Еще два чиновника лишились своих должностей.


Фото: echokirova.ru

Так, на днях лишилась кресла начальника управления образования горисполкома Людмила Крилистенко. Ее должность заняла возглавляющая до этого отдел образования, спорта и туризма администрации Центрального района Гомеля Светлана Кухарева. Крилистенко же отправилась на ее место.

На другое место работы переведена и заместитель председателя Новобелицкого райисполкома Елена Копа — теперь она возглавляет районный отдел образования

Напомним, в связи со скандалом в школе № 15, где учительница младших классов выругалась матом на ученика, а его одноклассники сняли происходящее на видео, в отношении некоторых должностных лиц Гомельского горисполкома, районной администрации и директора было принято решение об освобождении от занимаемых должностей с переводом на другую работу. Об этом распорядился президент. Уволенного же педагога он восстановил на работе.

Так, прежний директор 15-й школы Марина Черненко заняла место заместителя директора СШ № 65 Гомеля. А начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин теперь работает заместителем директора гомельского филиала международного университета «МИТСО». Должность начальника главного управления образования пока остается вакантной.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле после инцидента в школе № 15 продолжаются кадровые перестановки.
 
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