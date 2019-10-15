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Начальник городского управления образования после скандала в гомельской школе тоже лишилась должности
16.10.2019 16:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле после
Так, на днях лишилась кресла начальника управления образования горисполкома Людмила Крилистенко. Ее должность заняла возглавляющая до этого отдел образования, спорта и туризма администрации Центрального района Гомеля Светлана Кухарева. Крилистенко же отправилась на ее место.
На другое место работы переведена и заместитель председателя Новобелицкого райисполкома Елена Копа — теперь она возглавляет районный отдел образования
Напомним, в связи
Так, прежний директор 15-й школы Марина Черненко заняла место заместителя директора СШ № 65 Гомеля. А начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин теперь работает заместителем директора гомельского филиала международного университета «МИТСО». Должность начальника главного управления образования пока остается вакантной.
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Начальник городского управления образования после скандала в гомельской школе тоже лишилась должности
В Гомеле после инцидента в школе № 15 продолжаются кадровые перестановки.
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