Екатерина Зенкевич встретилась с представителями ОТОС Будакошелевщины

Председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич провела встречу с представителями органов территориального общественного самоуправления Будакошелевщины.
Екатерина Зенкевич представила информацию по различным направлениям, среди них выборы в Совет Республики и парламент, итоги работы народно-хозяйственного комплекса Гомельской области, наведение порядка и благоустройство территории, жилищно-коммунальное хозяйство и другие.
Представители ОТОС имели возможность задать интересующие вопросы и получить компетентный ответ.
Галина ГОРБАЧ
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