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Екатерина Зенкевич встретилась с представителями ОТОС Будакошелевщины

16.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Екатерина Зенкевич встретилась с представителями ОТОС Будакошелевщины

Председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич провела встречу с представителями органов территориального общественного самоуправления Будакошелевщины.

Екатерина Зенкевич представила информацию по различным направлениям, среди них выборы в Совет Республики и парламент,  итоги работы народно-хозяйственного комплекса Гомельской области, наведение порядка и благоустройство территории, жилищно-коммунальное хозяйство и другие.

Представители ОТОС имели возможность задать интересующие вопросы и получить компетентный ответ.

Екатерина Зенкевич встретилась с представителями ОТОС Будакошелевщины
Екатерина Зенкевич встретилась с представителями ОТОС Будакошелевщины
Екатерина Зенкевич встретилась с представителями ОТОС Будакошелевщины
Екатерина Зенкевич встретилась с представителями ОТОС Будакошелевщины
Екатерина Зенкевич встретилась с представителями ОТОС Будакошелевщины
Екатерина Зенкевич встретилась с представителями ОТОС Будакошелевщины

Галина ГОРБАЧ

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Председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич провела встречу с представителями органов территориального...
 
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