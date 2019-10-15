Был в бегах, жил в лесу, крал только нужное в быту. В Рогачевском районе нашли отшельника-рецидивиста

Источник материала: Tut.by

Эта история началась в Рогачевском районе в 2013 году: неизвестный регулярно «обчищал» временно пустующие дачи и деревенские дома. Сыщики вышли на след 47-летнего местного жителя, который мог быть причастен к хищениям, однако мужчина внезапно исчез — и шесть лет был в бегах, рассказала TUT.BY официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





В какой-то момент из домов жителей Рогачевского района снова начали пропадать вещи: продукты, посуда, одежда, бытовая химия, средства гигиены, газовые горелки, свечи, батарейки, фонарики, радиоприемник. По набору украденных предметов оперативники сделали вывод, что дачный вор живет автономно, вдали от благ цивилизации.

На днях один из охотников рассказал местному участковому, что встретил в лесу странного мужчину с велосипедом. Поскольку эти места совсем не пользуются популярностью у грибников, милиционер поехал посмотреть, что за человек там появился. Углубившись в чащу примерно на 4 километра, участковый наткнулся на строение из бревен, переложенных мхом.

Внутри на кровати спал человек в бушлате и шапке. Разбудив мужчину, участковый узнал в нем сельчанина, который последние 6 лет разыскивался за кражи. Его задержали и привезли в райотдел.

Мужчина рассказал, что еще 6 лет назад, когда им заинтересовались оперативники, он подался в бега. Бросив свой деревенский дом, сбежал в Россию, где нелегально работал. Когда его «кинул» наниматель, белорусу пришлось вернуться на родину.









Чтобы не оказаться за решеткой, мужчина стал отшельником: построил в лесу хижину, стал воровать. Выходил «на дело» исключительно ночью, брал только необходимое в быту. Еду мужчина готовил на газовой горелке и костре, жилище освещал фонариком и свечами. Человеческую речь слышал в основном из радиоприемника. Лишь изредка он выходил на берег Днепра, где общался с отдыхающими и рыбаками.

Сколько он таким образом прожил в лесу, непонятно, говорят в милиции, — мужчина путается в показаниях.

Возбуждены уголовные дела за кражи. Известно о более чем 40 преступных эпизодах в Рогачевском и Жлобинском районах.



