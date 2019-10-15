ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Если бы я была мэром». Юлия считает, что Бресту нужны паркоматы, концертный зал и «ПельмешкаПати»

16.10.2019 18:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Перед мэром стоят серьезные задачи, считает брестчанка Юлия — и заходит с козырей. В своей заявке на творческий конкурс «Если бы я была мэром» она предложила подтянуть слегка социалку, заняться туризмом, культурой, ну и решить, наконец, вопрос с парковкой в центре.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Станислав Шаршуков, AUTO.TUT.BY

«ДраникФэст» и «ПельмешкаПати»

Прежде всего я бы попыталась сделать Брест более привлекательным для туристов. Для этого можно организовать ежегодные фестивали, которые отражают национальный колорит. Например, осенью можно устраивать ежегодный «ДраникФэст», зимой — «ПельмешкаПати». Это увеличило бы приток туристов, дало развитие местному бизнесу и, как следствие, пополнило бы местный бюджет, который можно направить на социальные программы: строительство садиков, поликлиник, благоустройство.

Беларусь граничит с такими замечательными странами как Украина, Польша, Литва, Латвия — и я бы попыталась привлечь бизнес этих стран для популяризации их культур. Например, предоставила льготные условия для украинцев и поляков для открытия в Бресте кафе и ресторанов, а также объектов культуры.

Странно, что в Бресте до сих пор нет хорошего концертного зала. «Ледовый дворец» для этих целей совсем не подходит из-за плохой акустики, а остальные залы маленькие и не могут вместить всех желающих посетить концерт.

Парковки

Дороги у нас хорошие, но с парковками проблема -в центре их почти нет. Власти борются с нарушителями, эвакуируют авто, но это на водителей не действует — и все продолжают парковаться с нарушением ПДД. Я считаю, раз невозможно бороться, лучше это все узаконить и получать прибыль. Нужно установить по центру города паркоматы с приемлемой для горожан стоимостью стоянки.

А еще нужно что-то делать с улицей Московской — это самая длинная и проблемная дорога в городе. Для оптимизации трафика и избавления от пробок я бы построила несколько подземных переходов или путепроводов.

Дети и площадки

Я бы организовала городской фонд помощи талантливой молодежи. В рамках компетенции мэра молодым людям предоставлялись бы различные льготы при реализации проектов в Бресте. Это вклад в будущее наших детей и будущее нашего города.

А для маленьких в парке культуры и отдыха нужно установить бесплатную большую детскую площадку с качелями, каруселями и мягким резиновым полом. А в День защиты детей 1 июня можно проводить детскую ярмарку, на которой любой желающий мог бы продать что-то свое и купить чужое — получился бы веселый и полезный детский праздник.

Как вам идеи?

(Титульное фото: @vaska_pilot, instagram.com)

Читайте также:

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед мэром стоят серьезные задачи, считает брестчанка Юлия - и заходит с козырей.
 
Новости дня
Новости общества
 
Что в коробке? В минских роддомах начали раздавать подарки семьям, у которых родился ребенок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика