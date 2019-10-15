«Если бы я была мэром». Юлия считает, что Бресту нужны паркоматы, концертный зал и «ПельмешкаПати»

Источник материала: Tut.by

Перед мэром стоят серьезные задачи, считает брестчанка Юлия — и заходит с козырей. В своей заявке на творческий конкурс «Если бы я была мэром» она предложила подтянуть слегка социалку, заняться туризмом, культурой, ну и решить, наконец, вопрос с парковкой в центре.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Станислав Шаршуков, AUTO.TUT.BY

«ДраникФэст» и «ПельмешкаПати»

Прежде всего я бы попыталась сделать Брест более привлекательным для туристов. Для этого можно организовать ежегодные фестивали, которые отражают национальный колорит. Например, осенью можно устраивать ежегодный «ДраникФэст», зимой — «ПельмешкаПати». Это увеличило бы приток туристов, дало развитие местному бизнесу и, как следствие, пополнило бы местный бюджет, который можно направить на социальные программы: строительство садиков, поликлиник, благоустройство.

Беларусь граничит с такими замечательными странами как Украина, Польша, Литва, Латвия — и я бы попыталась привлечь бизнес этих стран для популяризации их культур. Например, предоставила льготные условия для украинцев и поляков для открытия в Бресте кафе и ресторанов, а также объектов культуры.

Странно, что в Бресте до сих пор нет хорошего концертного зала. «Ледовый дворец» для этих целей совсем не подходит из-за плохой акустики, а остальные залы маленькие и не могут вместить всех желающих посетить концерт.

Парковки

Дороги у нас хорошие, но с парковками проблема -в центре их почти нет. Власти борются с нарушителями, эвакуируют авто, но это на водителей не действует — и все продолжают парковаться с нарушением ПДД. Я считаю, раз невозможно бороться, лучше это все узаконить и получать прибыль. Нужно установить по центру города паркоматы с приемлемой для горожан стоимостью стоянки.

А еще нужно что-то делать с улицей Московской — это самая длинная и проблемная дорога в городе. Для оптимизации трафика и избавления от пробок я бы построила несколько подземных переходов или путепроводов.

Дети и площадки

Я бы организовала городской фонд помощи талантливой молодежи. В рамках компетенции мэра молодым людям предоставлялись бы различные льготы при реализации проектов в Бресте. Это вклад в будущее наших детей и будущее нашего города.

А для маленьких в парке культуры и отдыха нужно установить бесплатную большую детскую площадку с качелями, каруселями и мягким резиновым полом. А в День защиты детей 1 июня можно проводить детскую ярмарку, на которой любой желающий мог бы продать что-то свое и купить чужое — получился бы веселый и полезный детский праздник.

Как вам идеи?

(Титульное фото: @vaska_pilot, instagram.com)

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