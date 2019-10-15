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Что в коробке? В минских роддомах начали раздавать подарки семьям, у которых родился ребенок
16.10.2019 18:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В минских роддомах возобновили
Идея подарков для младенцев появилась около двух лет назад, когда при поддержке Минздрава стартовал проект «МамаPro». «Подарочный»
Нынешняя акция рассчитана на семь месяцев. Начинается она 14 октября и закончится 15 мая. За это время организаторы планируют раздать 14 тысяч подарков.
Коробки будут вручать во всех роддомах Минска, РНПЦ «Мать и дитя», а также клиническом роддоме Минской области.
Всего в каждом подарке более 15 предметов, скидочные карты, а также письма от «звездных» мам. Среди предметов лактационные вкладыши, подгузники, гигиенические пеленки, жидкое мыло, влажные салфетки, фартук.
Не забыли организаторы акции и о первых угощениях для малыша. В коробке есть кабачковое и яблочное пюре, а также пюре из цветной капусты.
— Выдавать подарочную коробку в роддоме молодой маме будут сразу после рождения малыша: в первые или вторые сутки, — рассказала Марина Шкроб, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи 5-й городской клинической больницы Минска. — Таким образом, мама сразу сможет воспользоваться подарками, ведь там много полезных вещей и средств, которые пригодятся уже в первые дни жизни ребенка и облегчат заботы молодым родителям.
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В минских роддомах возобновили хорошую традицию: при выписке семьям, где появился ребенок, теперь будут вручать коробки с подарками. Первые сюрпризы 35 мам и их...
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