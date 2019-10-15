Что в коробке? В минских роддомах начали раздавать подарки семьям, у которых родился ребенок

Источник материала: Tut.by

В минских роддомах возобновили хорошую традицию : при выписке семьям, где появился ребенок, теперь будут вручать коробки с подарками. Первые сюрпризы 35 мам и их малыши получили уже сегодня, 16 октября.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Идея подарков для младенцев появилась около двух лет назад, когда при поддержке Минздрава стартовал проект «МамаPro». «Подарочный» тест-драйв состоялся в январе 2019-го. Тогда за месяц мамам и малышам раздали около 2000 сюрпризов. Дети и родители идею оценили, и в октябре организаторы решили продолжить хорошую традицию.



Фото организаторов акции

Нынешняя акция рассчитана на семь месяцев. Начинается она 14 октября и закончится 15 мая. За это время организаторы планируют раздать 14 тысяч подарков.

Коробки будут вручать во всех роддомах Минска, РНПЦ «Мать и дитя», а также клиническом роддоме Минской области.

Всего в каждом подарке более 15 предметов, скидочные карты, а также письма от «звездных» мам. Среди предметов лактационные вкладыши, подгузники, гигиенические пеленки, жидкое мыло, влажные салфетки, фартук.

Не забыли организаторы акции и о первых угощениях для малыша. В коробке есть кабачковое и яблочное пюре, а также пюре из цветной капусты.

— Выдавать подарочную коробку в роддоме молодой маме будут сразу после рождения малыша: в первые или вторые сутки, — рассказала Марина Шкроб, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи 5-й городской клинической больницы Минска. — Таким образом, мама сразу сможет воспользоваться подарками, ведь там много полезных вещей и средств, которые пригодятся уже в первые дни жизни ребенка и облегчат заботы молодым родителям.