«Если б я была мэром». Татьяна присмотрела крутое место под витебский аквапарк

Источник материала: Tut.by

Во многих письмах на конкурс «Если б я был мэром» прозвучала мысль о том, что Витебску необходим аквапарк. Еще одна претендентка на кресло градоначальника Татьяна Шабанова тоже так считает. Но в отличие от тех, кто предлагал построить аквапарк в самом Витебске, Татьяна предлагает переместить его за город. А еще, по ее мнению, в областном центре должны появиться частные детсады.



Аквапарк Dreamland в Минске

— Меня зовут Татьяна. Я родилась и живу в Витебске. Наш город — замечательный, красивый, современный, при этом у него древняя история. Здорово, что у нас стало больше спортивных залов, развивающих центров. Но есть вещи, на которые руководству города стоит обратить внимание.

Итак, будучи мэром, я бы предложила:

Использовать недостроенные или брошенные здания — а их достаточно даже в центре города.

Создать областной центр реабилитации для всех детей с инвалидностью от рождения до 18 лет. В нем бы работали и педагоги, и медики.

Открыть частные детские сады или группы.

Построить аквапарк — он очень нужен витеблянам. Думаю, он замечательно смотрелся бы в районе деревни Барвин под Витебском.

В поликлиниках, больших магазинах создать детские комнаты — чтобы маленькие горожане бесплатно играли под присмотром педагогов, пока их родители решают свои взрослые вопросы.

Это, на мой взгляд, малая толика дел для мэра — но горожане бы точно оценили!

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — по ссылке .

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