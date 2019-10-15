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«Если б я была мэром». Татьяна присмотрела крутое место под витебский аквапарк

16.10.2019 18:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во многих письмах на конкурс «Если б я был мэром» прозвучала мысль о том, что Витебску необходим аквапарк. Еще одна претендентка на кресло градоначальника Татьяна Шабанова тоже так считает. Но в отличие от тех, кто предлагал построить аквапарк в самом Витебске, Татьяна предлагает переместить его за город. А еще, по ее мнению, в областном центре должны появиться частные детсады.


Аквапарк Dreamland в Минске

— Меня зовут Татьяна. Я родилась и живу в Витебске. Наш город — замечательный, красивый, современный, при этом у него древняя история. Здорово, что у нас стало больше спортивных залов, развивающих центров. Но есть вещи, на которые руководству города стоит обратить внимание.

Итак, будучи мэром, я бы предложила:

  • Использовать недостроенные или брошенные здания — а их достаточно даже в центре города.
  • Создать областной центр реабилитации для всех детей с инвалидностью от рождения до 18 лет. В нем бы работали и педагоги, и медики.
  • Открыть частные детские сады или группы.
  • Построить аквапарк — он очень нужен витеблянам. Думаю, он замечательно смотрелся бы в районе деревни Барвин под Витебском.
  • В поликлиниках, больших магазинах создать детские комнаты — чтобы маленькие горожане бесплатно играли под присмотром педагогов, пока их родители решают свои взрослые вопросы.

Это, на мой взгляд, малая толика дел для мэра — но горожане бы точно оценили!

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября.

Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября.

Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей.

Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY.

Победителя объявим 4 ноября.

Все конкурсные истории — по ссылке.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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«Наш город - замечательный, красивый, современный, у него древняя история. Здорово, что у нас стало больше спортивных залов, развивающих центров. Но есть вещи, на...
 
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