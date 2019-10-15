Об изменениях в Конституции и цене выборов. Глава ЦИК Лидия Ермошина пообщалась с молодежью

Источник материала: Tut.by

В минской школе № 61 БРСМ провел республиканский семинар-тренинг «Беларусь и Я». В нем участвовало более 250 представителей союза молодежи, в том числе «Мисс Беларусь» Мария Василевич, а пообщаться с активистами перед выборами в парламент приехала председатель ЦИК Лидия Ермошина.



В минской школе № 61 БРСМ провел республиканский семинар-тренинг «Беларусь и Я». Пообщаться с активистами приехала председатель Центризбиркома Лидия Ермошина

Лидии Ермошиной и другим посетителям презентовали мобильное приложение «Голосую!», по которому человек может найти, где находится его избирательный участок, и игру для телефона и компьютера, когда в интерактивной форме объясняют, как попасть на участок и что взять с собой. Затем более часа председатель Центризбиркома общалась с активом БРСМ и отвечала на их вопросы. В в конце вспомнила свои первые выборы, как она впервые пришла на участок для голосования.

— Это было советское время, в 6 утра комендант общежития поднял нас в воскресенье, подлец и негодяй, и заставил прийти на избирательный участок. Поэтому у меня сохранились негативные впечатления о своем первом дне голосования. Поэтому, актив (речь идет про активистов БРСМ. — Прим. TUT.BY), я очень прошу, не будите студентов очень рано. Они придут с плохим настроением голосовать. Именно благодаря мне в избирательном кодексе появилась норма, что голосование начинается в 8 утра, а не в 6, — поделилась историей из своей жизни Лидия Ермошина.

«Зачастую те, кто идет в депутаты, не знают, что это такое. Просто очень хочется трудоустроиться»

В актовом зале школы практически не было свободных мест: сюда приехали руководители штабов БРСМ по выборам депутатов в парламент, члены окружных комиссий, аккредитованные наблюдатели, молодые депутаты местных советов из всех регионов страны. В первом ряду сидели кандидаты в парламент от БРСМ, среди них «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич. Мероприятие вели декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин и политический обозреватель Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев.





Желающие могли задать вопросы двум главным спикерам: Лидии Ермошиной и первому секретарю ЦК ОО «БРСМ» Дмитрию Воронюку. Глава Центризбиркома кратко рассказала о будущей парламентской кампании — 703 человек уже выдвинулись в качестве кандидатов в депутаты.

— Строго говоря, их выдвинулось даже не 703, а 725, — сказала она, добавив, что «зачастую те, кто идет в депутаты, не знают, что это такое и просто очень хочется трудоустроиться».

— Почему я говорю 703 и 725? У нас есть общественное объединение, которое себя позиционирует как оппозиционное, и оно действительно оппозиционное, называется «Рух за Свабоду». Так вот они, зная прекрасно, что общественные объединения не обладают правом выдвижения кандидатов в депутаты, выдвинули на своем съезде или конференции 55 человек. Правда, 12 из них, самые умные, в том числе руководство, выдвинулись и другим способом, законным — собрали подписи, сдали документы — и они вошли в нашу общую статистику — 703 человека. 21 человек тоже оказался умный и просто не принес документы, 22 оказались, наверное, самыми смелыми, они принесли документы и, конечно, не могут быть зарегистрированы уже хотя бы потому, что у нас из общественных объединений выдвигают кандидатов только политические партии.



Лидии Ермошиной презентовали мобильное приложение «Голосую!», когда человек может найти, где находится его избирательный участок

Первый вопрос из зала задал наблюдатель Олег Наливко из Барановичей.

— Обсуждается такая проблема, как уменьшение избирательной активности на выборах, усматривая в этом выражении недоверие населения ко всему, что связано с определением «власть». Лично ваше мнение, так ли это и какие вы видите причины уменьшения избирательной активности? — спросил он у главы БРСМ Дмитрия Воронюка.

— Уже в самом вопросе прозвучало категоричное заявление: «вот у нас в стране недоверие к слову «власть». Абсолютно с этим тезисом не согласен, потому что он звучит максимально категорично. Есть люди, которые испытывают недоверие, есть, кто уважает власть, есть, кто непосредственно себя ассоциирует с этим словом, — начал Дмитрий Воронюк.





— Я ненавижу это словосочетание «вот у нас», — сказала Лидия Ермошина. — Это типичное «гомо советикус»: без конца себя хаять, «вот у них лучше за бугром, а у нас плоховато как-то получается». Это люди, которые не выдавили того самого раба по капле. Вот у них еще остается это все, поэтому я думаю, что нужно даже не допускать в семейных и личных разговорах подобных качеств. Если ты хочешь быть счастливым, каждое утро повторяй: «Я счастлив» — и ты станешь действительно счастливым. Улыбайся, растягивай рот — и ты научишься улыбаться. Точно так же и со страной — начинай ею гордиться, и ты действительно приучишься к мысли, что она достойна этого. А что касается избирательной активности «у них» и «у нас», то знаете, какая самая модная тема всех конференций, которые устраивают организаторы выборов? Это воспитание активного избирателя. Инфантильность избирателей, пассивность — это головная боль стран … Может быть, там, где еще приходят с песнями и плясками, там повыше избирательная активность, но чем выше уровень развития страны, тем большие проблемы с явкой избирателей на выборах.

«Нам нужно уходить от сельских советов и переходить к избираемой местной администрации»

«Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич задала Лидии Ермошиной вопрос об изменении Конституции.



«Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич планирует стать депутатом

— У меня будут предложения, если ко мне обратятся люди, которые будут писать основной закон, — это, скорее всего, будут судьи Конституционного суда. Я могу сразу указать на то, что, конечно, надо изменить. Во-первых, нам нужно изменить статью, которая говорит об избирательном праве. Дело в том, что у нас права участия в голосовании лишены граждане, которые находятся под стражей до приговора суда. Формально они являются невиновными и даже могут выдвинуться кандидатами в депутаты, но в голосовании не участвуют. Это же нонсенс. Естественно, эту норму нужно менять.

Я думаю, что обязательно нужно исключать из закона институт отзыва депутата. Он не работает и не может работать, совершенно мертвая норма. Но пока она будет существовать, мы не можем перейти к изменению нашего избирательно закона и создания пропорциональной избирательной системы — голосования по партийным спискам.

Третье: я считаю, что нам нужно менять наше административно-территориальное устройство. Все-таки на сельском уровне нам нужно уходить от сельских советов и переходить к избираемой местной сельской администрации. То есть избирать главу сельской администрации и отказаться от сельских поселковых советов. Это тоже без изменений Конституции невозможно.





Глава ЦИК, кстати, ранее высказывалась по поводу жедания 22-летней «Мисс Беларусь — 2018» Марии Василевич баллотироваться в парламент. По ее мнению, депутатами должны становиться «люди зрелые».

В разговоре с журналистами глава ЦИК заметила, что в этом году количество выдвинувшихся кандидатов до 30 лет увеличилось.

— Накануне выборов мы посмотрим. Хотя вы все знаете мою точку зрения: я считаю, что человек должен сначала состояться профессионально, а потом уже идти в депутаты.

Мария Василевич в разговоре с TUT.BY отметила, что к любой позиции и мнению относится с уважением.

— Каждый человек имеет право на свое мнение и у каждого человека, конечно, есть свои предпочтения, кого он хочет видеть депутатом. Моя позиция: качества, которые должны объединять всех депутатов — ответственность, справедливость и желание работать на пользу своей страны.

«11 млн долларов стоит данная избирательная кампания. Сопоставимо со странами Африки»



Активисты БРСМ презентовали игру для телефона и компьютера, когда в интерактивной форме объясняют, как попасть на участок для голосования и что взять с собой

Владимир из Крупского района спросил у Лидии Ермошиной, почему бы участки для голосования на выборах президента не разместить в Минске в Минск-Арене, ледовом дворце, театрах и кинотеатрах?

— Выборы в стране осуществляются в основном бесплатно. 11 млн долларов — столько стоит данная избирательная кампания. Это сопоставимо со странами Африки, это 1,5 доллара на человека, на избирателя. Это очень немного. А почему так? Экономно мы проводим выборы, потому что все помещения бесплатные, государственные СМИ работают бесплатно, школы — это те немногочисленые объекты коммунальной собственности, которые могут предоставить помещения, плюс ко всему они расположены в спальных районах. Если открыть избирательный участок в кинотеатре, то явки избирателей не будет, избиратели живут от него далеко, я уже не говорю о том, что мы сорвем коммерческую деятельность.

Лидия Ермошина поделилась латвийским опытом, где нет списков избирателей. Люди голосуют, где хотят, поэтому многие выбирают исторические объекты, куда в день выборов бесплатный вход.

— Но у них есть отметка в паспорте, о том, что они приняли участие в выборах. Хотим ли мы, чтобы у нас были такие штампы в паспортах? У них нет шенгена и не надо визу вносить, поэтому они могут себе позволить делать отметки. Возможно, когда мы перейдем к полной электронике и электронному регистру избирателей, то избиратель будет сам выбирать, где ему проголосовать. Уже со следующего года будут биометрические паспорта, на каждом участке будут установлены компьютеры, и в любом месте, куда придет избиратель, тут же можно проверить, а не принял ли он уже участие в голосовании. За этим, наверное, будущее, но все упирается в деньги.



Во время семинар-тренинга волонтеры БСРМ показали, как будут помогать на участках для голосования маломобильным избирателям

— Лидия Михайловна сказала, что госСМИ работают бесплатно, я сразу загрустил, зная, сколько мои украинские коллеги и руководители редакций поднимают на выборах, — заметил Андрей Кривошеев. — Там речь идет о годовом окладе или заработке, который они получают буквально за две-три недели кампании. У нас, кстати, есть механизм, когда кандидаты могут выкупать эфирное время, но почему-то они этим не пользуются. Из жадности что ли? Им жалко на СМИ?

— Я напоминаю, что украинских коллег бывает и взрывают, между прочим, — парировала Лидия Ермошина. — Деньги всегда влекут другие последствия, а большие деньги — большие последствия. Поэтому я думаю, что безопасность стоит дороже. Что касается покупки эфирного времени: могут. Но вы в Белтелерадиокомпании такие расценки устанавливаете, что он сможет, наверное, купить только время, чтобы показаться на экране и в лучшем случае сказать: «Я Вася».



Глава ЦИК Лидия Ермошина и первый секретарь ЦК ОО «БРСМ» Дмитрий Воронюк

Александр Давидовский из Минска спросил, насколько реально провести выборы в Беларуси с использованием современных технологий и электронного голосования.

— Этот способ голосования забракован большинством государств. По сути есть единственный успешный опыт на европейском пространстве — Эстония. Но там избирателей меньше, чем в городе Минске. Все остальные государства, особенно напуганные русскими хакерами, вообще отказываются даже от передачи результатов с помощью электронных средств массовой информации. Все-таки большая часть государств по-прежнему, и даже такие государства с высоко развитыми технологиями, как Япония и Корея, голосует с помощью обычных бумажных носителей. Единственное, что подсчет голосов, выведение формулы победившей партии, где партийные списки — это все с помощью информационных технологий. Я думаю, что у нас в стране электронное голосование, если и будет применяться, то для обеспечения голосования граждан за рубежом.



