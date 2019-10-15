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Об изменениях в Конституции и цене выборов. Глава ЦИК Лидия Ермошина пообщалась с молодежью
16.10.2019 17:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В минской школе № 61 БРСМ провел республиканский семинар-тренинг «Беларусь и Я». В нем участвовало более 250 представителей союза молодежи, в том числе «Мисс Беларусь» Мария Василевич, а пообщаться с активистами перед выборами в парламент приехала председатель ЦИК Лидия Ермошина.
Лидии Ермошиной и другим посетителям презентовали мобильное приложение «Голосую!», по которому человек может найти, где находится его избирательный участок, и игру для телефона и компьютера, когда в интерактивной форме объясняют, как попасть на участок и что взять с собой. Затем более часа председатель Центризбиркома общалась с активом БРСМ и отвечала на их вопросы. В в конце вспомнила свои первые выборы, как она впервые пришла на участок для голосования.
— Это было советское время, в 6 утра комендант общежития поднял нас в воскресенье, подлец и негодяй, и заставил прийти на избирательный участок. Поэтому у меня сохранились негативные впечатления о своем первом дне голосования. Поэтому, актив (речь идет про активистов БРСМ. — Прим. TUT.BY), я очень прошу, не будите студентов очень рано. Они придут с плохим настроением голосовать. Именно благодаря мне в избирательном кодексе появилась норма, что голосование начинается в 8 утра, а не в 6, — поделилась историей из своей жизни Лидия Ермошина.
«Зачастую те, кто идет в депутаты, не знают, что это такое. Просто очень хочется трудоустроиться»
В актовом зале школы практически не было свободных мест: сюда приехали руководители штабов БРСМ по выборам депутатов в парламент, члены окружных комиссий, аккредитованные наблюдатели, молодые депутаты местных советов из всех регионов страны. В первом ряду сидели кандидаты в парламент от БРСМ, среди них «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич. Мероприятие вели декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин и политический обозреватель Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев.
Желающие могли задать вопросы двум главным спикерам: Лидии Ермошиной и первому секретарю ЦК ОО «БРСМ» Дмитрию Воронюку. Глава Центризбиркома кратко рассказала о будущей парламентской кампании — 703 человек уже выдвинулись в качестве кандидатов в депутаты.
— Строго говоря, их выдвинулось даже не 703, а 725, — сказала она, добавив, что «зачастую те, кто идет в депутаты, не знают, что это такое и просто очень хочется трудоустроиться».
— Почему я говорю 703 и 725? У нас есть общественное объединение, которое себя позиционирует как оппозиционное, и оно действительно оппозиционное, называется «Рух за Свабоду». Так вот они, зная прекрасно, что общественные объединения не обладают правом выдвижения кандидатов в депутаты, выдвинули на своем съезде или конференции 55 человек. Правда, 12 из них, самые умные, в том числе руководство, выдвинулись и другим способом, законным — собрали подписи, сдали документы — и они вошли в нашу общую статистику — 703 человека. 21 человек тоже оказался умный и просто не принес документы, 22 оказались, наверное, самыми смелыми, они принесли документы и, конечно, не могут быть зарегистрированы уже хотя бы потому, что у нас из общественных объединений выдвигают кандидатов только политические партии.
Первый вопрос из зала задал наблюдатель Олег Наливко из Барановичей.
— Обсуждается такая проблема, как уменьшение избирательной активности на выборах, усматривая в этом выражении недоверие населения ко всему, что связано с определением «власть». Лично ваше мнение, так ли это и какие вы видите причины уменьшения избирательной активности? — спросил он у главы БРСМ Дмитрия Воронюка.
— Уже в самом вопросе прозвучало категоричное заявление: «вот у нас в стране недоверие к слову «власть». Абсолютно с этим тезисом не согласен, потому что он звучит максимально категорично. Есть люди, которые испытывают недоверие, есть, кто уважает власть, есть, кто непосредственно себя ассоциирует с этим словом, — начал Дмитрий Воронюк.
— Я ненавижу это словосочетание «вот у нас», — сказала Лидия Ермошина. — Это типичное «гомо советикус»: без конца себя хаять, «вот у них лучше за бугром, а у нас плоховато как-то получается». Это люди, которые не выдавили того самого раба по капле. Вот у них еще остается это все, поэтому я думаю, что нужно даже не допускать в семейных и личных разговорах подобных качеств. Если ты хочешь быть счастливым, каждое утро повторяй: «Я счастлив» — и ты станешь действительно счастливым. Улыбайся, растягивай рот — и ты научишься улыбаться. Точно так же и со страной — начинай ею гордиться, и ты действительно приучишься к мысли, что она достойна этого. А что касается избирательной активности «у них» и «у нас», то знаете, какая самая модная тема всех конференций, которые устраивают организаторы выборов? Это воспитание активного избирателя. Инфантильность избирателей, пассивность — это головная боль стран … Может быть, там, где еще приходят с песнями и плясками, там повыше избирательная активность, но чем выше уровень развития страны, тем большие проблемы с явкой избирателей на выборах.
«Нам нужно уходить от сельских советов и переходить к избираемой местной администрации»
«Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич задала Лидии Ермошиной вопрос об изменении Конституции.
— У меня будут предложения, если ко мне обратятся люди, которые будут писать основной закон, — это, скорее всего, будут судьи Конституционного суда. Я могу сразу указать на то, что, конечно, надо изменить. Во-первых, нам нужно изменить статью, которая говорит об избирательном праве. Дело в том, что у нас права участия в голосовании лишены граждане, которые находятся под стражей до приговора суда. Формально они являются невиновными и даже могут выдвинуться кандидатами в депутаты, но в голосовании не участвуют. Это же нонсенс. Естественно, эту норму нужно менять.
Я думаю, что обязательно нужно исключать из закона институт отзыва депутата. Он не работает и не может работать, совершенно мертвая норма. Но пока она будет существовать, мы не можем перейти к изменению нашего избирательно закона и создания пропорциональной избирательной системы — голосования по партийным спискам.
Третье: я считаю, что нам нужно менять наше административно-территориальное устройство. Все-таки на сельском уровне нам нужно уходить от сельских советов и переходить к избираемой местной сельской администрации. То есть избирать главу сельской администрации и отказаться от сельских поселковых советов. Это тоже без изменений Конституции невозможно.
Глава ЦИК, кстати, ранее
В разговоре с журналистами глава ЦИК заметила, что в этом году количество выдвинувшихся кандидатов до 30 лет увеличилось.
— Накануне выборов мы посмотрим. Хотя вы все знаете мою точку зрения: я считаю, что человек должен сначала состояться профессионально, а потом уже идти в депутаты.
Мария Василевич в разговоре с TUT.BY отметила, что к любой позиции и мнению относится с уважением.
— Каждый человек имеет право на свое мнение и у каждого человека, конечно, есть свои предпочтения, кого он хочет видеть депутатом. Моя позиция: качества, которые должны объединять всех депутатов — ответственность, справедливость и желание работать на пользу своей страны.
«11 млн долларов стоит данная избирательная кампания. Сопоставимо со странами Африки»
Владимир из Крупского района спросил у Лидии Ермошиной, почему бы участки для голосования на выборах президента не разместить в Минске в Минск-Арене, ледовом дворце, театрах и кинотеатрах?
— Выборы в стране осуществляются в основном бесплатно. 11 млн долларов — столько стоит данная избирательная кампания. Это сопоставимо со странами Африки, это 1,5 доллара на человека, на избирателя. Это очень немного. А почему так? Экономно мы проводим выборы, потому что все помещения бесплатные, государственные СМИ работают бесплатно, школы — это те немногочисленые объекты коммунальной собственности, которые могут предоставить помещения, плюс ко всему они расположены в спальных районах. Если открыть избирательный участок в кинотеатре, то явки избирателей не будет, избиратели живут от него далеко, я уже не говорю о том, что мы сорвем коммерческую деятельность.
Лидия Ермошина поделилась латвийским опытом, где нет списков избирателей. Люди голосуют, где хотят, поэтому многие выбирают исторические объекты, куда в день выборов бесплатный вход.
— Но у них есть отметка в паспорте, о том, что они приняли участие в выборах. Хотим ли мы, чтобы у нас были такие штампы в паспортах? У них нет шенгена и не надо визу вносить, поэтому они могут себе позволить делать отметки. Возможно, когда мы перейдем к полной электронике и электронному регистру избирателей, то избиратель будет сам выбирать, где ему проголосовать. Уже со следующего года будут биометрические паспорта, на каждом участке будут установлены компьютеры, и в любом месте, куда придет избиратель, тут же можно проверить, а не принял ли он уже участие в голосовании. За этим, наверное, будущее, но все упирается в деньги.
— Лидия Михайловна сказала, что госСМИ работают бесплатно, я сразу загрустил, зная, сколько мои украинские коллеги и руководители редакций поднимают на выборах, — заметил Андрей Кривошеев. — Там речь идет о годовом окладе или заработке, который они получают буквально за две-три недели кампании. У нас, кстати, есть механизм, когда кандидаты могут выкупать эфирное время, но почему-то они этим не пользуются. Из жадности что ли? Им жалко на СМИ?
— Я напоминаю, что украинских коллег бывает и взрывают, между прочим, — парировала Лидия Ермошина. — Деньги всегда влекут другие последствия, а большие деньги — большие последствия. Поэтому я думаю, что безопасность стоит дороже. Что касается покупки эфирного времени: могут. Но вы в Белтелерадиокомпании такие расценки устанавливаете, что он сможет, наверное, купить только время, чтобы показаться на экране и в лучшем случае сказать: «Я Вася».
Александр Давидовский из Минска спросил, насколько реально провести выборы в Беларуси с использованием современных технологий и электронного голосования.
— Этот способ голосования забракован большинством государств. По сути есть единственный успешный опыт на европейском пространстве — Эстония. Но там избирателей меньше, чем в городе Минске. Все остальные государства, особенно напуганные русскими хакерами, вообще отказываются даже от передачи результатов с помощью электронных средств массовой информации. Все-таки большая часть государств по-прежнему, и даже такие государства с высоко развитыми технологиями, как Япония и Корея, голосует с помощью обычных бумажных носителей. Единственное, что подсчет голосов, выведение формулы победившей партии, где партийные списки — это все с помощью информационных технологий. Я думаю, что у нас в стране электронное голосование, если и будет применяться, то для обеспечения голосования граждан за рубежом.
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В минской школе № 61 БРСМ провел республиканский семинар-тренинг «Беларусь и Я». Пообщаться с активистами перед выборами в парламент приехала председатель ЦИК...
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