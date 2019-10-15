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Приговор-сенсация по педофилии: к 20 годам приговорили женщин, которые знали о насилии над их детьми
16.10.2019 18:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В среду, 16 октября, суд Ушачского района Витебской области огласил приговор жителю Минска и двум сестрам из Новополоцка — фигурантам резонансного уголовного дела о педофилии, сообщила пресс-секретарь МВД ольга Чемоданова в
Суд
Напомним, эта шокирующая история началась 20 лет назад. Студент-программист сначала коллекционировал детское порно, а потом решил, что может сам снимать ролики. Жертвами становились дети его друзей и знакомых, которые во время насилия находились в соседней комнате.
В 2015 году он познакомился с женщиной из Новополоцка, был ее сожителем. И вскоре начал насиловать ее 2-летнюю дочь и 4-летнюю племянницу. Матери девочек, по данным следствия, не просто знали о насилии, но
Как
В ходе расследования стало известно, что порноролики с участием белорусских девочек минчанин продавал интернет-пользователям из Германии, Испании, России и государств Ближнего Востока. Рассчитывались с ним криптовалютой, сообщал СК. В июне 2016 года обвиняемый предоставил одному из иностранцев, который приехал в Беларусь, маленьких девочек в целях сексуальной эксплуатации и создания видеозаписей.
За три года фигурант уголовного дела сделал несколько десятков порнографических роликов с участием детей. Он также, по данным следствия, причастен к совершению преступлений против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних девочек.
Одна из них — жительница Украины. Кроме того, установлено, что обвиняемый выращивал коноплю — для личного употребления. В обвинении — 31 эпизод противоправных действий: преступления против половой неприкосновенности, торговля людьми, незаконный оборот наркотических средств, изготовление и распространение порнографии.
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Приговор-сенсация по педофилии: к 20 годам приговорили женщин, которые знали о насилии над их детьми
В среду, 16 октября, суд Ушачского района Витебской области огласил приговор жителю Минска и двум сестрам из Новополоцка - фигурантам резонансного уголовного дела о...
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