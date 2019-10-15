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Приговор-сенсация по педофилии: к 20 годам приговорили женщин, которые знали о насилии над их детьми

16.10.2019 18:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В среду, 16 октября, суд Ушачского района Витебской области огласил приговор жителю Минска и двум сестрам из Новополоцка — фигурантам резонансного уголовного дела о педофилии, сообщила пресс-секретарь МВД ольга Чемоданова в телеграм-канале. Каждого приговорили к 20 годам лишения свободы.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Суд признал мужчину и двух женщин виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначил максимально возможное наказание: каждый из фигурантов получил по 20 лет лишения свободы. Они имеют право обжаловать приговор в течение 10 суток со дня его провозглашения, говорится на сайте Верховного суда.

Напомним, эта шокирующая история началась 20 лет назад. Студент-программист сначала коллекционировал детское порно, а потом решил, что может сам снимать ролики. Жертвами становились дети его друзей и знакомых, которые во время насилия находились в соседней комнате.

В 2015 году он познакомился с женщиной из Новополоцка, был ее сожителем. И вскоре начал насиловать ее 2-летнюю дочь и 4-летнюю племянницу. Матери девочек, по данным следствия, не просто знали о насилии, но помогали преступнику и получали за это деньги. Они также стали обвиняемыми по громкому уголовному делу.

Как вышли на след 40-летнего обвиняемого? В 2018 году белорусским правоохранителям поступила информация от российских коллег, что на территории страны предположительно находится человек, причастный к распространению порнографических материалов. В итоге мужчину задержали около его дома в Минске. Сводных сестер, которые, по данным следствия, помогали педофилу и знали о том, что он насилует их детей, также задержали в 2018 году. Старшей — 34 года, младшей — 25. На их страницах в соцсетях много фотографий с детьми, они были подписаны на группы для заботливых мам.

В ходе расследования стало известно, что порноролики с участием белорусских девочек минчанин продавал интернет-пользователям из Германии, Испании, России и государств Ближнего Востока. Рассчитывались с ним криптовалютой, сообщал СК. В июне 2016 года обвиняемый предоставил одному из иностранцев, который приехал в Беларусь, маленьких девочек в целях сексуальной эксплуатации и создания видеозаписей.

За три года фигурант уголовного дела сделал несколько десятков порнографических роликов с участием детей. Он также, по данным следствия, причастен к совершению преступлений против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних девочек.

Одна из них — жительница Украины. Кроме того, установлено, что обвиняемый выращивал коноплю — для личного употребления. В обвинении — 31 эпизод противоправных действий: преступления против половой неприкосновенности, торговля людьми, незаконный оборот наркотических средств, изготовление и распространение порнографии.

 
Теги: Минск
 
 
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В среду, 16 октября, суд Ушачского района Витебской области огласил приговор жителю Минска и двум сестрам из Новополоцка - фигурантам резонансного уголовного дела о...
 
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