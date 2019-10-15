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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президенту внесли на рассмотрение проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством Ежегодно государство тратит внушительные суммы, чтобы госпредприятия смогли приобрести все, что им нужно для эффективной деятельности. Техника, стройматериалы,...

Ежегодно государство тратит внушительные суммы, чтобы госпредприятия смогли приобрести все, что им нужно для эффективной деятельности. Техника, стройматериалы, пищевые добавки, медикаменты - этот список можно продолжать бесконечно. И порой в этой цепочке не обходится без недобросовестных посредников, а заканчиваются такие сделки не в пользу страны. Этот вопрос уже становился предметом разговора на самом высоком уровне. Президент не раз требовал у чиновников и правоохранителей разобраться с серыми схемами. И вот сегодня в Комитете госконтроля состоялась совместная коллегия ревизоров с работниками Генпрокуратуры. Так какие шаги будут предприняты для борьбы с посредничеством?