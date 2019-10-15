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Президенту внесли на рассмотрение проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством

16.10.2019 21:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ежегодно государство тратит внушительные суммы, чтобы госпредприятия смогли приобрести все, что им нужно для эффективной деятельности. Техника, стройматериалы, пищевые добавки, медикаменты - этот список можно продолжать бесконечно. И порой в этой цепочке не обходится без недобросовестных посредников, а заканчиваются такие сделки не в пользу страны. Этот вопрос уже становился предметом разговора на самом высоком уровне. Президент не раз требовал у чиновников и правоохранителей разобраться с серыми схемами. И вот сегодня в Комитете госконтроля состоялась совместная коллегия ревизоров с работниками Генпрокуратуры. Так какие шаги будут предприняты для борьбы с посредничеством?
 
 
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Ежегодно государство тратит внушительные суммы, чтобы госпредприятия смогли приобрести все, что им нужно для эффективной деятельности. Техника, стройматериалы,...
 
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