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В Гродно жилищный вопрос одной семьи не может решиться уже на протяжении 60 лет
16.10.2019 21:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Гродно жилищный вопрос одной конкретной семьи не может решиться уже на протяжении 60 лет. Деревянный дом, который стоит на берегу Немана, был признан аварийным еще после наводнения в 1958 году. В 2012 - непригодным для жилья. Минувшим летом в строении просто развалилась стена. Но пенсионерка с сыном от переезда отказываются, несмотря на разные варианты, предложенные местной администрацией. Женщина надеется на бесплатную квартиру, а власти не могут найти для этого основания.
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В Гродно жилищный вопрос одной конкретной семьи не может решиться уже на протяжении 60 лет. Деревянный дом, который стоит на берегу Немана, был признан аварийным еще...
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