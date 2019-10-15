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В Минске активными темпами идет уборка опавшей листвы
16.10.2019 21:20 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТемпературные минимумы сентября приблизили сезон листопада. В Минске активными темпами идет уборка опавшей листвы. В столице необходимо убрать порядка 3 тысяч гектаров городских территорий. Это тротуары, пешеходные дорожки, бульвары, парки и скверы. Каждый день сотрудники коммунальных служб наводят чистоту на 9 гектарах. Для этого используют не только привычные грабли, но и специальную технику - комбайны, воздуходувы, что позволяет в разы ускорить уборку. Машины с опавшими листьями курсируют по городу в режиме нон-стоп. Каждый день такой осенний багаж транспортируют до 70 грузовиков. Листву отвозят на специально оборудованные площадки, мусорные полигоны. На участке по переработке органических отходов под Минском опавшие листья получают вторую, полезную жизнь.
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Температурные минимумы сентября приблизили сезон листопада. В Минске активными темпами идет уборка опавшей листвы. В столице необходимо убрать порядка 3 тысяч...
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