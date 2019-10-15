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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Дело молодых". Разработчик уникального экологичного комбайна Ставка на эффективность - вот тренд современности вне зависимости, речь идет об управленческих решениях или полете инженерной мысли. Еще 4 года назад едва кто-то...

Ставка на эффективность - вот тренд современности вне зависимости, речь идет об управленческих решениях или полете инженерной мысли. Еще 4 года назад едва кто-то мог предположить, что в списке новаторов мировой автомобильной экопромышленности появятся фамилии белорусов. Но в сентябре 2016 в научно-техническом центре отечественного предприятия была создана цифровая модель первого в мире газомоторного комбайна. Машина успешно прошла испытания и подтвердила свою эффективность: и экологическую, и экономическую. Новинка возымела резонанс в прессе и получила высокую оценку авторитетных экспертов. Но мало кто знает, что за большой идеей мировой новинки стоит молодой разработчик гомельского предприятия. О том, как рождался самый экологичный комбайн в мире, расскажет рубрика "Дело молодых".