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Кого еще сняли с должности после скандала в гомельской школе?

16.10.2019 21:08 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

После скандального видео, снятого учениками в школе №15 Гомеля, президент продолжает кадровые перестановки в сфере образования.

Поменяли местами главу управления образования горисполкома Людмилу Крилистенко и руководителя отдела образования, спорта и туризма администрации Центрального района Гомеля Светлану Кухареву, сообщает TUT.by.

Зампредседателя Новобелицкого райисполкома Елена Копа переведена на должность главы районного отдела образования.

Прежний директор 15-й школы Марина Черненко «разжалована» в заместители директора школы гомельской средней школы № 65.

Начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Сергей Порошин теперь работает заместителем директора гомельского филиала международного университета «МИТСО». Его прежнее кресло еще никто не занял.

История вопроса

Напомним, 13 сентября уволили учительницу гомельской школы №15 Людмилу Четверткову: придя на замену в 4 класс, она стала участником конфликта с учеником. Дети сняли на видео и выложили в сеть, как учитель трясет партой над головой ученика с криком: «Я пойду в тюрьму, а тебе п…ц!». Вечером в школе состоялось родительское собрание, на котором учительница извинилась за свое поведение, а потом ее уволили. Позднее оказалось, что видео, выложенное в сеть, было неполным: учительниц не замахивалась партой, она е переносила на другое место.

18 сентября в ситуацию вмешался Александр Лукашенко, он дал устное распоряжение восстановить на работе гомельскую учительницу, видео с контрой облетело все СМИ и социальные сети. Кроме того, президент наказал уволивших преподавателя чиновников вплоть до министра.

После скандала в Гомеле в некоторых минских школах прошел информационный час, на котором сообщили о запрете фото- и видеосъемки и о необходимость сдать мобильные телефоны классному руководителю на время учебы.

За уволенную учительницу глава государства устроил разнос чиновникам. Бардак в белорусских школах говорит о том, что чиновники не слышат президента, а мобильные телефоны школьникам не нужны, заявил Александр Лукашенко на совещании по экономике 19 сентября.

2 октября замминистра образования Александр Кадлубай в интервью на СТВ заявил, что съемка педагогов или детей в каких-то компрометирующих обстоятельствах непозволительны. Он напомнил, что еще в марте министром был подписан приказ, касающийся ограничения пользования мобильными телефонами в школах. Такие меры учебные заведения должны были внести в правила внутреннего распорядка.

 
Теги: Гомель
 
 
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После скандального видео, снятого учениками в школе №15 Гомеля, президент продолжает кадровые перестановки в сфере образования.
 
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