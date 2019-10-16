Дешевые полеты, крутая Динара, приговор-сенсация, гаджет для молитв и наши казино - все за вчера

Ну что, признавайтесь, — куда летите? Вы же не пропустили вчера распродажу Белавиа (если пропустили, кстати, еще можно успеть!)? Акционных билетов было мало, но и на том спасибо — а мы пока ждем от авиакомпании топ акционных направлений. И что-то подсказывает, что в этом году там будет Таллин…
Но давайте пока вспомним, что, помимо предстоящих путешествий, вчера интересовало страну.
Помните, рассказывали, что вчера Лукашенко подписал указ, согласно которому с 1 января 2020 года к Минску присоединяют 320 гектаров земли возле Национального аэропорта? Давайте объясним, зачем это делают и что это даст.
А Литву все так же беспокоит БелАЭС. Вчера вот снова новости: Гитанас Науседа представил парламенту поправки к законам, направленным на предотвращение импорта электроэнергии из третьих стран, где работают небезопасные атомные электростанции. Что это значит для нас — читайте здесь.
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Так, что у нас слышно по делу о краже золотого унитаза за 1 млн евро из британского дворца? Как, вы не знаете эту историю?! Бегом сюда.
О СПОРТЕ
Запустили цикл историй, где известные люди из мира спорта откровенно от первого лица рассказывают о личных вызовах, победах и провалах. Встречай те — Динара Алимбекова! В 2018-м в 22 года она стала олимпийской чемпионкой и любимицей публики. Хотя еще за месяц до Игр в Корее она получала от белорусских болельщиков письма с текстом «иди-ка лучше на завод». Как не сломаться из-за хейта, победить себя, а потом и весь мир? Очень мощная история!