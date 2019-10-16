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Дешевые полеты, крутая Динара, приговор-сенсация, гаджет для молитв и наши казино - все за вчера

17.10.2019 07:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, признавайтесь, — куда летите? Вы же не пропустили вчера распродажу Белавиа (если пропустили, кстати, еще можно успеть!)? Акционных билетов было мало, но и на том спасибо — а мы пока ждем от авиакомпании топ акционных направлений. И что-то подсказывает, что в этом году там будет Таллин…


Но давайте пока вспомним, что, помимо предстоящих путешествий, вчера интересовало страну.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Помните мужчину из Могилева, который сорвал джекпот 1,9 млн долларов? Интересно, как он там, не потерял ли голову от шальных денег? Немного об этом можно узнать здесь.
  • А вот эта белоруска ради мечты резко изменила свою жизнь: бросила «насиженное» место в Минске и уехала покорять небо в Эмиратах. Теперь прыгает с парашютом по восемь раз в день — и это ее работа. Учитесь рисковать, друзья — крутая на самом деле история!
  • Что вы знаете о белорусских казино? На самом деле, игорный бизнес — как лакмусовая бумажка для общего состояния экономики. Если открываются казино и клубы игровых автоматов — у людей есть лишние деньги, которые они могут потратить на такой вид досуга. Если подобных заведений становится меньше — значит, что-то идет не так. Узнали, как сейчас обстоит ситуация на игорном рынке и кто играет в наших казино и клубах с автоматами.


  • Недавно директор Полесского радиационно-экологического заповедника попросил спонсорской помощи, чтобы поднять четыре танка со дна реки в Хойникском районе. Все они якобы пошли на дно в 1944 году, когда командир партизанского отряда взорвал мост с фашистской бронетехникой. В этой истории есть сомнительные моменты, прикинул 42.TUT.BY, — и решил все проверить. Давайте объясним, почему мы сомневаемся.
  • В Минск приехала внучка Никиты Хрущева — и стала гостем интеллектуального клуба Алексиевич. О чем говорила? О кровавом бунте вместо реформы, мифологии современной России и США, разнице между Хрущевым, Горбачевым, Путине и вскользь — об отношении Нины Хрущевой к фильму «Смерть Сталина». А мы выбрали для вас наиболее интересные цитаты встречи.


  • Какой должна быть школа? Эта тема, кажется, всегда вызывает бурную полемику. Но в последнее время особенно: сначала инцидент в гомельской школе, теперь — предложения Виктора Прокопени по переформатированию системы образования. Наш колумнист Елена Радион, педагог и мама двоих детей, тоже захотела поделиться своим опытом работы в школе и тем, с чем ей пришлось столкнуться. «Однажды перед уроком, когда все уже собрались в классе, один из учеников подошел ко мне со словами: „Смотрите, какая у меня есть зажигалка!“. И достал из кармана на вид обычную зажигалку, но при нажатии на кнопку возгорания вместо огня выскочил наружу маленький пластиковый пенис. Все затихли в ожидании моей реакции».
  • Теперь о здравоохранении, точнее — о жизни. Вот у нас истории людей, которые борются с сахарным диабетом. Представьте, что вам нужно колоть уколы каждый день (всю жизнь!) и никогда не расставаться с глюкометром. Сложно?
  • А в минских роддомах возобновили хорошую традицию: при выписке семьям, где появился ребенок, теперь будут вручать коробки с подарками. Что в коробке? Конечно, мы засунули туда свои любопытные носы.
  • Так, что у нас слышно по делу о краже золотого унитаза за 1 млн евро из британского дворца? Как, вы не знаете эту историю?! Бегом сюда.

О СПОРТЕ

  • Запустили цикл историй, где известные люди из мира спорта откровенно от первого лица рассказывают о личных вызовах, победах и провалах. Встречай те — Динара Алимбекова! В 2018-м в 22 года она стала олимпийской чемпионкой и любимицей публики. Хотя еще за месяц до Игр в Корее она получала от белорусских болельщиков письма с текстом «иди-ка лучше на завод». Как не сломаться из-за хейта, победить себя, а потом и весь мир? Очень мощная история!


Все новости среды, 16 октября

Кстати. Вы уже слышали новый трек Тимы Белорусских? Да, это снова сингл, и да, у современных артистов теперь так модно — выпускать треки по одному, а не целым альбомом, как это было принято раньше. Слушайте — и хорошего нам всем дня! Себя надо беречь и никогда не открывать подозрительных писем — а то знаете, сколько болезней бывает «от нервов»?..

Ваша редакция

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Доброе утро! Ну что, признавайтесь, - куда летите? Вы же не пропустили вчера распродажу Белавиа (если пропустили, кстати, еще можно успеть!)?
 
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