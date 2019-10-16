Дешевые полеты, крутая Динара, приговор-сенсация, гаджет для молитв и наши казино - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ну что, признавайтесь, — куда летите? Вы же не пропустили вчера распродажу Белавиа (если пропустили, кстати, еще можно успеть!)? Акционных билетов было мало, но и на том спасибо — а мы пока ждем от авиакомпании топ акционных направлений. И что-то подсказывает, что в этом году там будет Таллин…





Но давайте пока вспомним, что, помимо предстоящих путешествий, вчера интересовало страну.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Помните мужчину из Могилева, который сорвал джекпот 1,9 млн долларов ? Интересно, как он там, не потерял ли голову от шальных денег? Немного об этом можно узнать здесь .

? Интересно, как он там, не потерял ли голову от шальных денег? Немного об этом можно узнать . А вот эта белоруска ради мечты резко изменила свою жизнь : бросила «насиженное» место в Минске и уехала покорять небо в Эмиратах. Теперь прыгает с парашютом по восемь раз в день — и это ее работа. Учитесь рисковать, друзья — крутая на самом деле история !

: бросила «насиженное» место в Минске и уехала покорять небо в Эмиратах. Теперь прыгает с парашютом по восемь раз в день — и это ее работа. Учитесь рисковать, друзья — ! Что вы знаете о белорусских казино? На самом деле, игорный бизнес — как лакмусовая бумажка для общего состояния экономики. Если открываются казино и клубы игровых автоматов — у людей есть лишние деньги, которые они могут потратить на такой вид досуга. Если подобных заведений становится меньше — значит, что-то идет не так. Узнали, как сейчас обстоит ситуация на игорном рынке и кто играет в наших казино и клубах с автоматами .





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О СПОРТЕ

Запустили цикл историй, где известные люди из мира спорта откровенно от первого лица рассказывают о личных вызовах, победах и провалах. Встречай те — Динара Алимбекова! В 2018-м в 22 года она стала олимпийской чемпионкой и любимицей публики. Хотя еще за месяц до Игр в Корее она получала от белорусских болельщиков письма с текстом «иди-ка лучше на завод». Как не сломаться из-за хейта, победить себя, а потом и весь мир? Очень мощная история !





Месси в 6-й раз вручили «Золотую бутсу». Ну, а кого еще назвать лучшим бомбардиром в Европе — помните, сколько он забил за сезон ?

Все новости среды, 16 октября

Кстати. Вы уже слышали новый трек Тимы Белорусских? Да, это снова сингл, и да, у современных артистов теперь так модно — выпускать треки по одному, а не целым альбомом, как это было принято раньше. Слушайте — и хорошего нам всем дня! Себя надо беречь и никогда не открывать подозрительных писем — а то знаете, сколько болезней бывает «от нервов» ?..

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