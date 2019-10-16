Четвертый день обновляются температурные максимумы: в Минске побит рекорд 112-летней давности

Источник материала: Tut.by

Четвертый день подряд на белорусских метеостанциях обновляются температурные рекорды .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

13 октября обновились максимумы дня на некоторых метеостанциях в Брестской области, 14-го — на станциях во всех областях, за исключением Брестской, 15-го — в Брестской (на всех), Гомельской и Минской, 16-го — во всех шести областях, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by. При этом в среду на 25 станциях переписаны рекорды, установленные год назад.

В Минске 16 октября побит рекорд дня, державшийся с 1907 года, — плюс 20,2 градуса против 20.

Обновились экстремумы в трех областных центрах: Бресте — 22,9 (было 22,6 в 1979 году), Гомеле — 21,9 (21,6 в 2018-м) и Могилеве — 21,2 (19 в 2018). Брест оказался самым теплым местом на территории страны. Рекорд дня за весь период метеонаблюдений устоял (24,6 градуса 16 октября 1939 года в Житковичах).

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В сентябре температурные рекорды фиксировались 2-го, 3-го и 9−12-го числа, антирекорды — 20-го, 21-го, 23-го и 24-го.

Как сообщает Белгидромет, в ближайшие дни очень теплая для этого времени погода сохранится в центральных и южных районах.