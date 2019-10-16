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Взятки, подлог, взрывпакет. За что осудили сотрудников Могилевской облинспекции по маломерным судам

17.10.2019 08:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд в Могилеве вынес приговор за злоупотребление властью и служебными полномочиями, служебный подлог, взяточничество и незаконный оборот взрывчатых веществ. Об этом сообщается на сайте Верховного суда. Фигуранты — два должностных лица государственной инспекции по маломерным судам Могилевской области. Кто именно, не уточняется.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Суд установил, что фигуранты дела с 21 августа по 16 ноября 2018 года получали взятки — каждый самостоятельно и сговорившись. Деньги брали за сдачу теоретических экзаменов по проверке знаний правил управления моторными маломерными судами — предоставляли варианты правильных ответов на вопросы экзаменационных билетов. А после регистрировали сдачу экзамена.

Также взятки брали за то, что уменьшали размеры штрафов или вообще не штрафовали. Деньги они получали и за то, что якобы проводили техническое освидетельствование маломерных судов и регистрировали их, хотя осмотр не проводили.

— За указанные действия обвиняемые получали незаконные вознаграждения в виде товарно-материальных ценностей, которыми распоряжались по своему усмотрению, — говорится в сообщении суда. Сумму незаконно полученного вознаграждения за неполные 3 месяца не указывают.

Кроме того, один из осужденных купил армейский цилиндрический взрывпакет, не имея на это разрешение. Взрывпакет нашли в его сумке в рабочем кабинете сотрудники милиции.

Одного фигуранта признали виновным в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, подлоге, взяточничестве и незаконных приобретении и хранении взрывных устройств. Его приговорили к 5 годам колонии усиленного режима и назначили штраф в размере 300 базовых величин, или 7650 рублей. Он также не может занимать определенные должности в течение 5 лет.

Второй фигурант получил такие же штраф и ограничение на право занимать определенные должности за злоупотребление властью и служебными полномочиями, подлог, взяточничество. Его приговорили к 4 годам колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
Теги: Могилев
 
 
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Деньги брали за правильные ответы на экзамене, а еще за регистрацию судна, хотя в глаза его не видели и тем более не проверяли.
 
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