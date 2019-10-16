«Если б я был мэром». Юрий хочет привлечь и удержать в Гомеле инвесторов - несмотря на «чернобыльский фактор»

Источник материала: Tut.by

Прием писем на конкурс «Если б я был мэром» , к сожалению, уже закончен. Но это не значит, что мы не опубликуем лучшие из тех, которые пришли на нашу редакционную почту. Вот наш следующий участник Юрий Денисевич рассуждает, как можно изменить город в лучшую сторону и где взять на это денег.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Чтобы город развивался, нужны деньги. Расскажу, какие я вижу способы для их заработка, а затем — какие бы проекты я внедрил.

Городу нужны крупные инвесторы, которые бы способствовали развитию инфраструктуры, создавали рабочие места, выплачивали бы заработную плату работникам, несли перед ними социальную ответственность. Инвесторам, в свою очередь, нужны условия: низкие налоги, юридические гарантии, понятные, взаимовыгодные правила игры. Гомелю нужны IKEA, «Leroy Merlin», Jysk, «Stockmann», «Lidl», «Billa», «Starbucks», «Subway» и многие другие компании, которые будут инвестировать в город, а значит, в его жителей.

Вероятно, одна из причин, почему Гомель и область не пользуются популярностью у инвесторов — так называемый «чернобыльский фактор». Значит, инвесторов нужно привлекать льготами. Однако в силу сложной экологической обстановки важно делать упор исключительно на развитие высоких технологий и рекреации.

Международный аэропорт «Гомель» должен стать воротами для безвизового въезда в регион иностранных граждан. Это упростит туристам и инвесторам доступ к Гомельской области. Помимо этого важно способствовать появлению регулярных авиамаршрутов из Гомеля в Москву, Санкт-Петербург, Киев и Львов.





Чтобы привлечь в Гомель туристов и потенциальных инвесторов, необходимо активизировать связи городов-побратимов, через которые можно продвигать Гомель. А позиционирование Гомеля в соцсетях как города, который стоит посетить в уик-энд, постепенно начнет привлекать туристов, которые потеряли надежду найти неизведанный маршрут.

Чтобы усилить мотивацию посетить Гомель и регион, необходимо оживить и разнообразить культурную жизнь города, улучшить сферу обслуживания. Стоит проработать концепцию культурных мероприятий на каждый сезон года. К примеру, лето — фестиваль граффити на набережной, как то уже было в 2003 году, осень — фестиваль классического искусства, зима — фестиваль новогодних сувениров, весна — веломарафон, марафон. Идеология денег не зарабатывает, так что нужно поощрять частную инициативу.

Привлекая в Гомель туристов и инвесторов, нужно думать об их комфорте. Поэтому важно создать мобильное приложение, которое поможет иностранцам легко ориентироваться в городе.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

А теперь, более-менее разобравшись с источниками дохода, переходим к проектам.

Первым делом я бы улучшил социальную инфраструктуру. Гомель в этом остро нуждается. Если мы создаем квартал для многодетных семей, то он априори не может быть без детского сада, школы, поликлиник, сквера, магазинов и т.д. Важен анализ города как общественного пространства: где проживает больше всего молодых семей с детьми, где больше всего проживает пожилых людей, где предпочитает собираться молодежь и т.д., чтобы предупреждать возникновение соответствующих проблем.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Завершил бы строительство Восточного обхода. Только так можно вывести транзитный транспорт из центра Гомеля и улучшить сообщение между северо-востоком города, Новобелицей и Романовичами.

Пустил бы легкорельсовый транспорт. Он бы мог ходить из Гомеля в Новобелицу и Романовичи вдоль «Восточного обхода». Зачем? Чтобы улучшить транспортное сообщение между отдаленными частями города. Чтобы снизить вред окружающей среде. Чтобы создать новые оплачиваемые рабочие места.

Создал бы сеть «умных» городских веломаршрутов. Это когда пешеход, велосипедист и автомобилист обладают собственной зоной для передвижения, а интересы одних учитывают интересы других. Зачем? Чтобы поддерживать стремление общества к здоровому и активному образу жизни. Чтобы способствовать большей мобильности населения. Чтобы снижать нагрузку на общественный транспорт. Чтобы снижать вред окружающей среде.





Построил бы хосписы для тяжелобольных людей. Зачем? Чтобы оставаться людьми.

Создал бы гуманную среду для людей с инвалидностью. Начиная с адекватных пандусов и заканчивая тактильной плиткой. Зачем? В условиях цивилизации живут, а не выживают.

Построил бы планетарий. Чтобы расти, нужно хоть иногда смотреть на звезды. Образованное, культурное общество — самая перспективная инвестиция в будущее города и страны.



Фото: Reuters

Организовал бы интерактивные музеи — наподобие московского музея «Живые системы» и о физических явлениях, краковского «Сада опытов имени Станислава Лема». Зачем? Чтобы познавать мир, лучше понимать происходящие в нем процессы и развиваться. Чтобы в увлекательной и доступной форме стимулировать школьников к занятию наукой.

…и аквапарк. Зачем? Чтобы дать работу и возможность зарабатывать одним и чтобы создать условия для веселья и оздоровления других.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Очистил и углубил бы дно реки Сож в границах Гомеля. Зачем? Чтобы улучшить экологическое и санитарное положение дел на воде и в городе.

Установил бы памятник, присвоил бы имя улице в честь выдающейся для Гомеля личности — архитектора Станислава Даниловича Шабуневского. Зачем? Чтобы не быть невеждами. Чтобы высказать таким образом благодарность человеку, внесшему особый вклад в развитие города и украсившему Гомель своими элегантными строениями.





Освободил бы сквер им. А. А. Громыко от пластиковых инсталляций. Зачем? Чтобы зеленый островок в сердце Гомеля оставался просторным, а не загроможденным пластиком. Чтобы не пиариться за счет не своих достопримечательностей. Чтобы не позориться отсутствием вкуса на фоне улицы, где представлены лучшие образцы архитектуры Гомеля.

Улучшил бы социальную инфраструктуру Новобелицы, привел в порядок рекреационную зону «Пруды», включая долгострой возле остановки «9-е Мая». Зачем? Ее жители заслуживают комфортных условий для жизни.

Отловил бы и стерилизовал всех бездомных животных. Зачем? Чтобы оставаться людьми и не быть покусанными.

Развивал бы железнодорожный транспорт. В Гомеле железная дорога образует нечто наподобие кольца, что создает дополнительные возможности для того, чтобы превратить его в элемент сообщения между метрополией и городами-спутниками, а также интегрировать этот ж/д участок во внутригородские пассажирские перевозки Гомеля, наподобие «Московского центрального кольца» (МЦК).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В завершение хочу сказать о важности позитивных примеров для подражания. Для Гомеля таковыми могут стать города стран Скандинавии. Почему? Потому, что города Дании, Норвегии и Швеции, а также Финляндии, вполне сопоставимы по численности населения с полумиллионным Гомелем. Потому, что качество жизни в Скандинавии считается образцовым. Потому, что жители Северной Европы ответственно и бережно относятся к окружающей среде. Потому, что жители этого региона умеют зарабатывать деньги и с умом их тратить. Потому, что жители Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии умеют довольствоваться простотой и создавать уют в самой скромной обстановке.

Давайте и мы так же, а?

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — по ссылке .

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com