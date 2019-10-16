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«Семерка - мое счастливое число по жизни». Как борисовчанка разбогатела на 100 тысяч рублей

17.10.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Борисовчанка Ирина Раганьян уже 12 лет на пенсии. Но сидеть без дела женщина не может: то с мужем Владимиром за грибами и ягодами поедет, то на ярмарку мед продавать. Это небольшое подспорье: супругам хочется поменять в квартире мебель, помочь детям и съездить на отдых (и чтобы без кредитов). Приходилось потихоньку откладывать. Пока Ирина не выиграла 100 тысяч, купив гель для душа. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» продолжаем проект «По следам удачи», где рассказываем истории людей, которым крупно повезло.

«Нас познакомили хитростью»

Ирина — коренная борисовчанка. В Борисове она училась в политехническом колледже, вышла замуж (тоже за борисовчанина), родила и воспитала двоих детей: дочь Наталью и сына Юрия. В этом городе сконцентрирована вся ее жизнь.


Ирина с семьей

О знакомстве с мужем говорит, что это была целая эпопея:

— Сначала одна знакомая пыталась нас свести, даже назначила встречу, но я на нее не пришла. А у другой приятельницы получилось. Правда, хитростью. Позвала на чай, попросила принести рецепт моего фирменного пирога. Прихожу, а там Володя. Так и познакомились. Свадьбу сыграли через месяц.

— Так быстро?

— А чего тянуть? Мы были уверены друг в друге, и сейчас тоже. В этом году уже 36 лет будет, как женаты.


Супруги Раганьян — пара активная. По молодости много работали: Ирина — в проектной мастерской «Минскгражданпроекта», Владимир — на борисовском заводе «Автогидроусилитель». Но и после выхода на пенсию без дела долго не сидели. Ирина отучилась на бухгалтера (даже недолго поработала по этой специальности), а ее муж стал чаще выбираться на любимую рыбалку.

— Я не могу не работать, поэтому последние 12 лет помогаю родственнику продавать мед на ярмарках. Он пчеловод в восьмом поколении. И ездим мы по всей Беларуси, мед у нас очень вкусный, — рассказывает Ирина.

— Мы вместе любим в лес ходить, грибы и ягоды собирать, — дополняет супругу Владимир. — Как поженились, так и ходим. Можем семь дней подряд ездить на любимую опушку, хотя каждую елку там знаем.


Супруги любят Борисов и передали эту любовь своим детям. Дочь и сын четы Раганьян отучились в Минске (оба инженеры), но жить вернулись на малую родину. Юрий даже дом строит неподалеку от родительской квартиры: стройку видно прямо из окна гостиной.

«Деньги всегда приходят вовремя»

Все, что собирают супруги, едят сами или раздают детям. Какую-то часть заготавливают на зиму (даже купили домой две морозильные камеры, чтобы все влезло). Что-то продают.

— Мы кредиты и долги не любим. Стараемся жить на ту сумму, которая у нас есть. И если что-то нужно, лучше заработаем сами, — комментирует Ирина.

Крупный выигрыш, доставшийся семье, поможет решить сразу несколько бытовых вопросов: обновить мебель, помочь детям и съездить отдохнуть. Ирина уговаривает мужа выбраться хотя бы в белорусский санаторий.

— По молодости мы дикарями ездили в Крым. На море мне было хорошо, я отдыхала. А вот Володя заскучал. Его стихия — речка и удочка, а на пляже особо не порыбачишь. Но в этот раз, надеюсь, выберемся куда-нибудь вдвоем. Деньги всегда приходят вовремя.


Лучшего отдыха, чем рыбалка, для Владимира нет. К реке с удочкой мужчина ходит и утром, и вечером. Однажды поймал пятикилограммовую щуку, а на планшете хранит фотографии всех своих уловов

Еще одно увлечение Владимира — мотоциклы. В 1970-х мужчине удалось купить новенькую модель «Ява». На ней супруги отъездили несколько десятилетий. Но сейчас мотоцикл в основном просто стоит в гараже.

— Мотоциклу 50 лет, а он еще рабочий. Вот это качество! Я уже, правда, пересел на машину: сейчас на автомобиле передвигаться проще. А на мотоцикле лишь детей по двору катаю, — смеется мужчина.

— Володя очень добрый, — рассказывает Ирина. — Всем всегда помогает, никому не отказывает. Нашу семью потому все близкие сразу и прибежали поздравлять: любят нас!


«Они не шутили»

День, когда супруги Раганьян узнали о выигрыше, был самым обычным. Ирина кормила внука на кухне. Владимир смотрел телевизор. И тут у обоих зазвонили телефоны.

— Я поднимаю, а в трубке шумно, ничего не слышно. А Володе звонит сестра, говорит, чтоб включили по телевизору «Удачу в придачу!». Я, видя свою фамилию на экране, поняла, что мне толковали в трубке. И спрашиваю: «Вы что, шутите?» Но они не шутили. Я же всего-то гель для душа купила, — не скрывает эмоций Ирина.


Радостная новость разлетелась быстро. Соседи, друзья и знакомые сразу бросились поздравлять. Даже незнакомцы в магазинах узнают: город маленький.

— А еще, знаете, там все совпало. Наш выигрышный номер вытянула учительница, которую зовут, как и мою дочь: Наталья Владимировна. А на конце номера — семерка. Это по жизни мое счастливое число.


Теперь, признается Ирина, самое главное, чего бы хотелось, — это хорошенько отдохнуть. Больше никаких глобальных планов семья не строит.

— Наша внучка говорит: «Бабушка, ты заслужила, ты очень много работаешь. Пора хоть на чуть-чуть остановиться», — улыбается героиня.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Супруги Раганьян из Борисова по копейке откладывали с проданных ягод и меда на будущий отдых и новую мебель. Копили бы еще долго, но тут выиграли 100 тысяч рублей. Как...
 
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