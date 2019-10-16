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Светящиеся шары с Европейских игр не выбросят - из них сделают «елочные игрушки» для украшения улиц
17.10.2019 09:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Шары, установленные на улицах Минска к I Европейским играм, демонтировали, но выбрасывать не будут. Что с ними сделают,
Всего в Минске к спортивному форуму установили 10 светящихся шаров с логотипами Европейских игр. После соревнований фигуры демонтировали, но на улицы города они еще вернутся, сообщил начальник производственно-технического отдела УП «Мингорсвет» Владлен Чухин.
— Решили их доработать, превратив в своеобразные елочные игрушки. Внизу на постаментах будет светиться не надпись «2nd EUROPEAN GAMES», а поздравление с праздниками.
Обновленные шары будут устанавливать в городе перед Рождеством и Новым годом.
Напомним, фигуры талисмана II Европейских игр Лесика после завершения тоже выбрасывать не стали. Их
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Обновленные шары будут устанавливать в городе перед Рождеством и Новым годом.
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