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Светящиеся шары с Европейских игр не выбросят - из них сделают «елочные игрушки» для украшения улиц

17.10.2019 09:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шары, установленные на улицах Минска к I Европейским играм, демонтировали, но выбрасывать не будут. Что с ними сделают, рассказывает агентство «Минск-Новости».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Всего в Минске к спортивному форуму установили 10 светящихся шаров с логотипами Европейских игр. После соревнований фигуры демонтировали, но на улицы города они еще вернутся, сообщил начальник производственно-технического отдела УП «Мингорсвет» Владлен Чухин.

— Решили их доработать, превратив в своеобразные елочные игрушки. Внизу на постаментах будет светиться не надпись «2nd EUROPEAN GAMES», а поздравление с праздниками.

Обновленные шары будут устанавливать в городе перед Рождеством и Новым годом.

Напомним, фигуры талисмана II Европейских игр Лесика после завершения тоже выбрасывать не стали. Их перевезли на детские площадки и в городские парки. Правда, читатели с тех пор уже жаловались в редакцию TUT.BY на плохое состояние некоторых фигур.

 
Теги: Минск
 
 
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Обновленные шары будут устанавливать в городе перед Рождеством и Новым годом.
 
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