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«Город красоты. Территория комфорта» – это про Борисов

17.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

– В этом году на областных «Дажынках» центрального региона зона бытового обслуживания представлена под лозунгом «Город красоты. Территория комфорта». К сегодняшнему грандиозному празднику 11 организаций бытового обслуживания населения Минской области, которые кроме оказания бытовых услуг также имеют собственное производство, подготовили много предложений. На стендах представлены очень интересные новые изделия из традиционного «фирменного» белорусского материала – льна в современной интерпретации, например, в комбинации с модными сейчас кружевами, широкая линейка красивой и практичной одежды для детей и подростков, постельное и столовое белье, трикотажные изделия, верхняя одежда и многое другое. В зоне «Город красоты» оказываются парикмахерские услуги ОАО «Борисовбытсервис» – мастера выполняют стрижки и прически гостям праздника со скидкой 30% от ежедневной цены, а на стенде рядом безвозмездно работают два профессиональных барбера – Артем Широков, призер международного фестиваля творческих профессий «Минский вернисаж-2019», и 13-летний Артем Аврейцевич, победитель конкурса «Мир красоты- 2019». Все желающие могут абсолютно бесплатно постричься у этих профессионалов высокого уровня, – рассказала корреспонденту «А» Наталья Суйкова, начальник ГУ «Управление бытового обслуживания населения Минской области».
На самом деле парикмахерские услуги на празднике пользовались большим спросом – к обеду вокруг мастеров собралось очень много желающих преобразиться. Кроме этого, приглашенные мастера-парикмахеры подготовили шоу-показ причесок и креативный концертный номер – выступили на центральной сцене вместе с артистами балета «Феерия».
В рамках праздника также состоялся показ моделей одежды производства ОАО «Слуцкая фабрика пошива одежды» и ОАО «Борисовбытсервис».
– Специально к «Дажынкам-2019» художник-модельер и мастер смены трикотажного участка ОАО «Борисовбытсервис» Наталья Сушкевич разработала коллекцию одежды осенне-зимнего сезона, которую мы сегодня представили в рамках праздничного показа. Сфера бытового обслуживания в Борисовском регионе сейчас активно развивается. У людей появляется больше потребностей, желаний, и мы стараемся идти в ногу с современными тенденциями – предлагаем борисовчанам расширенный ассортимент продукции, новые услуги, – рассказала Валентина Вишневская, и.о. директора ОАО «Борисовбытсервис».
Самые благодарные гости на любом празднике – это дети, и надо сказать, что представители практически всех подворий и стендов позаботились о том, чтобы ребята не скучали. Тематический аквагрим, конкурсы от любимых героев мультфильмов, ростовые куклы, спецтехника МЧС, ОСВОД, художественные мастер-классы, творческие мастерские, беспроигрышные лотереи, аттракционы и рекордное количество фотозон – все было для того, чтобы юные гости праздника повеселились от души.

Наш корр.

 
 
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