Источник материала: Единство

В этот день на «Борисов-Арене» развернулись торговые ряды и мини-кафе, выставочные площадки всех районов Минской области и «город мастеров». Была организована большая импровизированная сцена для выступления артистов Минщины.

На празднике присутствовали высокие гости: помощник Президента Беларуси А.Н. Косинец, представители Миноблисполкома во главе с губернатором области А.М. Исаченко, руководство Борисовского райисполкома и депутатского корпуса, а также главы представительств зарубежных стран в нашей стране – послы, советники посольств из Российской Федерации, Королевства Швеции, Словакии, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Первый секретарь Посольства Украины и Временный Поверенный в делах Кыргызской Республики в Республике Беларусь.

Чествование передовиков сельскохозяйственной отрасли страны началось в середине дня. Праздничное шествие делегаций в составе лучших специалистов сельхозпредприятий районов Минщины сопровождалось небольшими рассказами ведущих мероприятия о передовиках хозяйств. В завершение шествия талантливая одаренная молодежь – гордость Минщины, будущее нашей страны – пронесла полотно с гербом Минской области.

Затем для оглашения поздравительного адреса от Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на сцену был приглашен помощник Президента Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Минской области А.Н. Косинец. В приветствии участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі – 2019» в Борисове от имени Президента страны Александр Косинец отметил, что вклад Минщины в республиканский каравай – самый весомый: здесь вырастили 1,8 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на треть больше, чем в минувшем году.

– Вы являетесь лидерами и по другим ключевым показателям сельскохозяйственного производства. Для получения такого результата сообща трудились руководители районов и хозяйств, агрономы, инженеры, механизаторы, водители, работники элеваторов и сервисных служб, – отмечено в послании. – Аграрии, чей самоотверженный труд обеспечивает продовольственную безопасность страны, – настоящие герои нашего времени. Убежден, что и в дальнейшем любовь к родной земле, преданность профессии и ответственное отношение к делу помогут сохранить высокие позиции в агропромышленном комплексе Беларуси, а наши урожаи с каждым годом будут богаче.

Приняв приветственный адрес, председатель Миноблисполкома А.М. Исаченко поблагодарил аграриев за труд, отметил, что ежегодный областной фестиваль-ярмарка тружеников села является одной из самых ярких традиций нашего края.

– Благодаря вашему труду земля дает нам бесценное богатство – хлеб! В нынешнем году принимать «Дажынкі» выпала честь Борисовскому району. Регион славится своей историей, развитой экономикой, культурой, трудолюбивыми и талантливыми людьми. Борисовская земля гостеприимно встречает участников праздника. Каждая четвертая тонна зерна республики произведена в Минской области. Высокие темпы роста обес-

печены, несмотря на сложные погодные условия. Намного увеличен сбор сахарной свеклы, картофеля, рапса, другой продукции. В аграрной области страны Минщина сохранила лидерство по целому ряду позиций. Наша область испекла самый большой в стране душистый каравай! Спасибо хочется сказать также работникам культуры, медицинской и пожарной службам, милиции, журналистам, – подчеркнул Анатолий Михайлович. – Желаю всем дальнейших успехов в благородном труде во имя процветания Минской области и нашей родной Беларуси! Крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира всем вам!

Торжественная церемония награждения, которую провел губернатор, началась с чествования районов-победителей. Первое, второе и третье места заняли Несвижский, Молодечненский и Смолевичский районы соответственно. В конкурсном голосовании на лучший каравай назван Клецкий район.

На сцену поднимались и наши земляки. Так, в областном соревновании среди главных инженеров сельскохозяйственных и иных организаций (их филиалов) третье призовое место занял главный инженер подсобного сельского хозяйства «Черневичи» ОАО «Борисовский завод агрегатов» Н.Н. Климович. А его супруга – библиотекарь Ушанской сельской интегрированной библиотеки Н.Е. Климович была награждена ценным подарком. Кстати, в этом году жен хлеборобов награждали впервые. Награды женщинам вручила заместитель председателя Белорусского союза женщин Л.С. Ананич.

Также в числе семейных династий на сцену поднималась семья Голуб. Все трудятся в филиале «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт». Их общий трудовой стаж составляет 136 лет.

Лучших аграриев Минщины поздравили заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси И.В. Брыло, заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси В.А. Абрамов, председатель Минской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК М.Т. Бода.

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси А.В. Хмель передал сертификат на технику по вывозу коммунальных отходов председателю Борисовского райисполкома Г.И. Денгалеву.

Официальная часть мероприятия завершилась передачей эстафеты областных «Дажынак»: в следующем году праздник примет г. Червень.

В зрительном зале живо реагировали на выход каждого виновника награждения. Так же искренне и восторженно зрители встречали участников концерта. Его подарили творческие коллективы Минщины и артисты белорусской эстрады Александр Солодуха, Анжелика Агурбаш, Анатолий Ярмоленко и ВИА «Сябры».

После концерта председатель Мин-облисполкома А.М. Исаченко ответил на вопросы журналистов. Он подчеркнул, что формат проведения праздника дает возможность придать новый облик нашим населенным пунктам, значительно улучшить качество жизни и быта жителей.

– Посмотрите: многие участники праздника приехали целыми семьями. А это значит, дети учатся у родителей уважению к хлебу и людям труда. Благодаря такой преемственности Минская область уверенно идет вперед, получает достойный урожай, – резюмировал губернатор области.

Фестиваль-ярмарка шумел допоздна и феерично завершился праздничным салютом.

Елена БРИЦКАЯ, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ, Светланы КУРЕЙЧИК, Екатерины СЕЙНОВОЙ