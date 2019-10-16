В Дубровенском районе при пожаре погиб человек

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





17.10.2019г в 00-30 на центр оперативного управления Дубровенского РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в аг. Редьки Дубровенского района. По прибытию первого подразделения Дубровенского РОЧС наблюдалось открытое горение жилого дома по всей площади.













Под слоем пожарного мусора в жилой комнате дома обнаружен труп хозяина дома. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия пожара неосторожное обращение с огнём.

Уважаемые жители Дубровенщины МЧС настоятельно рекомендует приобрести и установить в каждой жилой комнате автономный пожарный извещатель для своевременного предупреждениям вас о чрезвычайной ситуации в вашем домовладении.

Александр Белкин, Дубровенский РОЧС