ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Дубровенском районе при пожаре погиб человек

17.10.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенском районе при пожаре погиб человек

17.10.2019г в 00-30 на центр оперативного управления Дубровенского РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в аг. Редьки Дубровенского района. По прибытию первого подразделения Дубровенского РОЧС наблюдалось открытое горение жилого дома по всей площади.

В Дубровенском районе при пожаре погиб человек


В Дубровенском районе при пожаре погиб человек

Под слоем пожарного мусора в жилой комнате дома обнаружен труп хозяина дома. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия пожара неосторожное обращение с огнём.
Уважаемые жители Дубровенщины МЧС настоятельно рекомендует приобрести и установить в каждой жилой комнате автономный пожарный извещатель для своевременного предупреждениям вас о чрезвычайной ситуации в вашем домовладении.
Александр Белкин, Дубровенский РОЧС

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17.10.2019г в 00-30 на центр оперативного управления Дубровенского РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в аг. Редьки Дубровенского
 
Новости дня
Новости общества
 
Чтоб с каждого пути спешили к маме дети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика