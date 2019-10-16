Чтоб с каждого пути спешили к маме дети

Источник материала: Вороновская газета





Такие пожелания звучали в минувшую среду в адрес посетительниц отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ТЦСОН. Для них прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери.

Цветами и искренними поздравлениями работники Центра встречали всех женщин. Они растрогались от внимания и в приподнятом настроении дружно занимали места в актовом зале. Вскоре бурными овациями встречали каждого выходящего на сцену артиста. Искрометно шутили Данута Матыленок, Виктория Микулко и Алеся Кушелевич. Трогательные строчки мамам посвятила ведущая Мирослава Бобина. В их честь пели Елена Лялько, Юрий Стрелинский и Илья Пресный.















































Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.