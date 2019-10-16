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Чтоб с каждого пути спешили к маме дети
17.10.2019 — Новости Общества | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Такие пожелания звучали в минувшую среду в адрес посетительниц отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ТЦСОН. Для них прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери.
Цветами и искренними поздравлениями работники Центра встречали всех женщин. Они растрогались от внимания и в приподнятом настроении дружно занимали места в актовом зале. Вскоре бурными овациями встречали каждого выходящего на сцену артиста. Искрометно шутили Данута Матыленок, Виктория Микулко и Алеся Кушелевич. Трогательные строчки мамам посвятила ведущая Мирослава Бобина. В их честь пели Елена Лялько, Юрий Стрелинский и Илья Пресный.
Марина КОНДРАТОВИЧ.
Фото автора.
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Такие пожелания звучали в минувшую среду в адрес посетительниц отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ТЦСОН. Для них прошел...
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