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Состоите в браке, однополом союзе, кем работаете? Что спрашивают во время переписи в других странах
17.10.2019 11:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 4 по 30 октября в Беларуси проходит перепись населения. Респондентам предлагают ответить на
Украина
Первая и пока единственная перепись в независимой Украине прошла в 2001 году. В переписных бланках украинцев, как и белорусов, спрашивали ФИО, дату и место рождения, национальность. Интересовал статистиков уровень образования граждан. Интересно, что отдельным пунктом был выделен вопрос о том, учился ли человек в ПТУ.
Женщинам от 15 лет и старше предлагали ответить на вопрос «Рожали ли вы?». Тех, кто отвечает «да», просили указать «сколько детей вы родили» и «сколько из них живы».
Что касается пункта про родной язык, он был сформулирован так:
а) родной язык (укажите)
б) если ваш родной язык не украинский, то укажите, владеете ли вы свободно украинским
в) другой язык, которым вы свободно владеете.
На
Родной язык, указано в документе, может не совпадать с национальностью.
— Если опрашиваемый затрудняется назвать какой-либо язык родным языком, следует записать название языка, которым он лучше всего владеет или которым обычно пользуется в быту и дома, — написано в инструкции. — Родной язык детей, еще не умеющих говорить, и других малолетних детей определяется родителями. Если родители затрудняются определить родной язык ребенка, следует записать язык, на котором обычно разговаривают дома.
Следующую Всеукраинскую перепись планируют
Вопрос про родной язык тут подают так:
Россия
Ближайшую Всероссийскую перепись
Российские вопросы переписи похожи на те, что задают белорусам. Вопросы про детей также адресуют только женщинам. Мужчинам их не задают. Мам просят указать дату рождения первенца.
Что касается языковых вопросов, то они сформулированы так:
Англия
В Англии последняя перепись
Во втором, личном, часть вопросов пересекаются с теми, что есть в белорусских бланках. Среди отличных, например, как человек обычно добирается на работу, к какой религии себя относит, как оценивает уровень своего здоровья — очень хорошее, хорошее, удовлетворительное, плохое, очень плохое.
В «рабочих» вопросах просят указать, кем именно работает человек. Например, механиком, медсестрой, школьным учителем.
По-своему сформулирован и вопрос о семейном положении. Статистиков интересовало состояли ли респонденты в браке или однополом союзе. Среди вариантов ответов есть — замужем, вдовец (вдова), никогда не состоял в браке и не регистрировал однополый союз, состою в зарегистрированном однополом союзе.
Спрашивали английские статистики и том, забоится ли респондент о родных-инвалидах или пожилых людях, которые являются его близкими или друзьями. Если да, то сколько часов в неделю. Среди вопросов о времени, есть и такой: как много часов в неделю вы обычно проводите на основной работе. Варианты — 15 или меньше, 16−30, 31−48, 49 или больше.
Что касается спорного для белорусов языкового вопроса, то в английских бланках он сформулирован так: «Какой ваш основной язык?» Спрашивают у жителей страны и то, как хорошо они говорят по-английски.
Германия
На сайте немецких статистиков можно посмотреть
Зато в Германии очень подробно расспрашивали про бытовые условия человека. И если, например, у респондента шесть квартир, все шесть просили переписать.
Подробно расспрашивали немцев про работу, подработки и образование. Например, есть ли у человека высшее или профессионально-техническое образование, кем он работает, какие обязанности выполняет.
Интересовало статистиков и личное. Два вопроса в немецких бланках посвящены религии. У респондентов уточняли, к какой церкви они принадлежат и какую религию исповедуют. Допустим, христианство, иудаизм, ислам, буддизм. Среди вариантов ответов на вопрос о семейном положении, как и в Англии, есть — одинок, замужем и, например, есть ли у вас партнер одного пола.
Спрашивали у немцев и про то, как долго они живут в Германии. А точнее, переезжал ли респондент, а также его мать и отец в Германию после 1955 года. У тех, кто отвечал положительно, просили уточнить, когда это произошло и из какой страны человек переехал.
Следующая перепись в Германии состоится в 2021 году.
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С 4 по 30 октября в Беларуси проходит перепись населения. Респондентам предлагают ответить на 49 вопросов. TUT.BY посмотрел, какие вопросы были в переписных анкетах...
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