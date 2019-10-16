Состоите в браке, однополом союзе, кем работаете? Что спрашивают во время переписи в других странах

Источник материала: Tut.by

С 4 по 30 октября в Беларуси проходит перепись населения. Респондентам предлагают ответить на 49 вопросов , в том числе об образовании, источниках средств к существованию, занятости, жилищных условиях. TUT.BY посмотрел, какие вопросы были в переписных анкетах других стран.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Украина

Первая и пока единственная перепись в независимой Украине прошла в 2001 году. В переписных бланках украинцев, как и белорусов, спрашивали ФИО, дату и место рождения, национальность. Интересовал статистиков уровень образования граждан. Интересно, что отдельным пунктом был выделен вопрос о том, учился ли человек в ПТУ.

Женщинам от 15 лет и старше предлагали ответить на вопрос «Рожали ли вы?». Тех, кто отвечает «да», просили указать «сколько детей вы родили» и «сколько из них живы».

Что касается пункта про родной язык, он был сформулирован так:

а) родной язык (укажите)

б) если ваш родной язык не украинский, то укажите, владеете ли вы свободно украинским

в) другой язык, которым вы свободно владеете.

На сайте Государственного комитета статистики Украины размещена «Инструкция о проведении всеукраинской переписи населения 2001 …». В ней к языковому вопросу есть следующие пояснения. Так, например, в ответе на вопрос о родном языке записывается «название языка, который сам респондент считает своим родным языком».

Родной язык, указано в документе, может не совпадать с национальностью.

— Если опрашиваемый затрудняется назвать какой-либо язык родным языком, следует записать название языка, которым он лучше всего владеет или которым обычно пользуется в быту и дома, — написано в инструкции. — Родной язык детей, еще не умеющих говорить, и других малолетних детей определяется родителями. Если родители затрудняются определить родной язык ребенка, следует записать язык, на котором обычно разговаривают дома.

Следующую Всеукраинскую перепись планируют провести в 2020 году. На сайте Укрстата есть программа пробной переписи населения 2019 года . Из нового, например, здесь появились вопросы о миграции, а также респондентов подробно расспрашивают про жилищные условия.

Вопрос про родной язык тут подают так:



Скриншот с сайта ukrcensus.gov.ua

Россия

Ближайшую Всероссийскую перепись планируют провести в 2020 году, сообщает сайт Росстата. Год назад в стране проходила пробная перепись населения. Список вопросов, которые задавали респондентам можно посмотреть здесь . Интересно, что в российских бланках, как и в украинских нет пункта, где предлагают указать идентификационный номер. В Беларуси, напомним, эта информация заполняется по желанию. Но переписаться в интернете без номера нельзя.

Российские вопросы переписи похожи на те, что задают белорусам. Вопросы про детей также адресуют только женщинам. Мужчинам их не задают. Мам просят указать дату рождения первенца.

Что касается языковых вопросов, то они сформулированы так:



Скриншот с сайта Федеральной службы государственной статистики

Англия

В Англии последняя перепись проходила в 2011 году. Вопросы, которые задавали респондентам, делились на два больших блока — бытовые и личные. В первом — у людей, например, спрашивали, живет человек в доме или квартире, сколько у него спален, как много машин находится в собственности у домохозяйства.

Во втором, личном, часть вопросов пересекаются с теми, что есть в белорусских бланках. Среди отличных, например, как человек обычно добирается на работу, к какой религии себя относит, как оценивает уровень своего здоровья — очень хорошее, хорошее, удовлетворительное, плохое, очень плохое.



Скриншот с сайта ons.gov.uk

В «рабочих» вопросах просят указать, кем именно работает человек. Например, механиком, медсестрой, школьным учителем.

По-своему сформулирован и вопрос о семейном положении. Статистиков интересовало состояли ли респонденты в браке или однополом союзе. Среди вариантов ответов есть — замужем, вдовец (вдова), никогда не состоял в браке и не регистрировал однополый союз, состою в зарегистрированном однополом союзе.

Спрашивали английские статистики и том, забоится ли респондент о родных-инвалидах или пожилых людях, которые являются его близкими или друзьями. Если да, то сколько часов в неделю. Среди вопросов о времени, есть и такой: как много часов в неделю вы обычно проводите на основной работе. Варианты — 15 или меньше, 16−30, 31−48, 49 или больше.



Скриншот с сайта ons.gov.uk

Что касается спорного для белорусов языкового вопроса, то в английских бланках он сформулирован так: «Какой ваш основной язык?» Спрашивают у жителей страны и то, как хорошо они говорят по-английски.



Скриншот с сайта ons.gov.uk

Германия

По информации DW , первая перепись в единой Германии проходила в 2011 году. Опрашивали не всех, а лишь часть населения. Среди них были 8 миллионов жителей, которых выбрали случайно, жители студенческих общежитий, монастырей, заключенные тюрем, владельцы недвижимости. За отказ заполнять анкету полагались штрафы.

На сайте немецких статистиков можно посмотреть бланки анкет , которые во время переписи заполняли немцы. В них мы не нашли вопросов про родной язык. Нет здесь и пунктов, в которых бы просили описать, сколько в саду респондента деревьев, а в его хозяйстве — кроликов.

Зато в Германии очень подробно расспрашивали про бытовые условия человека. И если, например, у респондента шесть квартир, все шесть просили переписать.

Подробно расспрашивали немцев про работу, подработки и образование. Например, есть ли у человека высшее или профессионально-техническое образование, кем он работает, какие обязанности выполняет.

Интересовало статистиков и личное. Два вопроса в немецких бланках посвящены религии. У респондентов уточняли, к какой церкви они принадлежат и какую религию исповедуют. Допустим, христианство, иудаизм, ислам, буддизм. Среди вариантов ответов на вопрос о семейном положении, как и в Англии, есть — одинок, замужем и, например, есть ли у вас партнер одного пола.

Спрашивали у немцев и про то, как долго они живут в Германии. А точнее, переезжал ли респондент, а также его мать и отец в Германию после 1955 года. У тех, кто отвечал положительно, просили уточнить, когда это произошло и из какой страны человек переехал.



Скриншот с сайта zensus2011.de

Следующая перепись в Германии состоится в 2021 году.