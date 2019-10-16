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В Минске стартует суд над анархистом Полиенко: перед началом заседания он полоснул себя по венам

17.10.2019 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 октября в Минске должен начаться суд над анархистом Дмитрием Полиенко. Его обвиняют в злостном хулиганстве, порче имуществе и оскорблении бывшего главы МВД Игоря Шуневича. До заседания фигурант, находясь в клетке, неожиданно достал острый предмет и несколько раз себя ранил.


Фото взято из telegram-канала: t.me/viasna96

Еще до начала процесса Дмитрий Полиенко откуда-то достал острый предмет (как сообщают очевидцы в зале суда — лезвие) и трижды полоснул себя по венам.

После этого анархиста вывели из клетки, передает в Facebook его соратник Вячеслав Косинеров. Через адвокатов конвой передал, что угрозы жизни обвиняемому нет — но после инцидента его уже не возвращали в зал, и суд может начаться без него.

Как сообщают знакомые Дмитрия Полиенко, он категорически против своего участия в процессе, который решили проводить в закрытом режиме.

Как сообщает «Весна» (лишенный регистрации правозащитный центр), после случившегося адвоката и прокурора вызвали в другой зал. Те, кто пришел поддержать фигуранта, пытались попасть туда — но безуспешно.

В прошлый раз, когда было назначено заседание (но его перенесли из-за болезни судьи), к зданию Мингорсуда активисты вышли с плакатами и требованием освободить молодого человека.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Напомним, Дмитрий Полиенко был задержан 20 марта по подозрению в совершении особо злостного хулиганства: распылил газовый баллончик в лицо мужчине, который сделал ему замечание за курение на лестничной площадке. Активист заявляет, что это была самооборона от нетрезвого человека, который напал на него.

В итоге Полиенко было предъявлено обвинение в особо злостном хулиганстве (ч. 3 ст. 339 УК), осквернении сооружений и порче имущества (ст. 341 УК), оскорблении должностного лица (ст. 369 УК), разжигании социальной вражды (ч. 1 ст. 130). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Обвинение по ст. 341 УК Полиенко предъявлено за нанесение граффити, критикующего работу милиции, на здание по улице Охотской.

Обвинение за оскорбление должностного лица предъявлено за видеоролик, где критиковалась работа бывшего министра МВД Игоря Шуневича и его подчиненных. Также видео стало основанием предъявить обвинение в разжигании вражды в отношении такой социальной группы, как сотрудники милиции. Обвинение по данным фактам предъявлено на основании лингвистической экспертизы.

Еще до начала процесса судья принял решение рассматривать дело в закрытом режиме. Полиенко в письмах друзьям заявил, что протестует против такого решения, требует, чтобы суд был публичным. Заявил, что в обратном случае будет просто молчать в суде.

Дмитрий Полиенко в октябре 2018 года вышел из колонии в Бобруйске, отсидев там полтора года за нарушение правил отбывания наказания с отсрочкой. Первый приговор Полиенко получил после участия в акции «Критическая масса» за изменения в правилах дорожного движения, на которой, согласно обвинению, порвал одежду милиционеру. Был признан политзаключенным.

 
Теги: Минск
 
 
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Анархист категорически против своего участия в процессе, который решили проводить в закрытом режиме.
 
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