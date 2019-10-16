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В Верхнедвинске мужчина украл у знакомой кольцо и надежно спрятал. Нашли его только на рентгене
17.10.2019 11:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
38-летний мужчина приехал в гости к своей знакомой в Верхнедвинск. После совместного распития спиртного 29-летняя девушка отлучилась из своей квартиры — а мужчина похитил принадлежащее ей кольцо и скрылся,
Обнаружив пропажу, девушка обратилась в милицию и сообщила, что подозревает в краже знакомого.
Мужчину задержали в Полоцке, он отрицал свою причастность. Его отправили на рентген — и там стало понятно, что кольцо… у него в желудке.
Возбуждено уголовное дело за кражу, мужчина под стражей и уже признался в преступлении.
Кольцо отправили на экспертизу.
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Возбуждено уголовное дело за кражу, мужчина под стражей и уже признался в преступлении.
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