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На время школьных каникул некоторые автобусы отменят или изменят их расписание
17.10.2019 11:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На время осенних школьных каникул расписание некоторых автобусов изменится. Информацию об этом
С 1 по 10 ноября автобусы нескольких маршрутов будут ходить по-новому.
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С 1 по 10 ноября автобусы нескольких маршрутов будут ходить по-новому.
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