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В рамках ИПГ председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с коллективом Буда-Кошелевского ПМС

17.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В рамках ИПГ председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с коллективом Буда-Кошелевского ПМС

Председатель райисполкома Анатолий Гапоник сегодня пообщался с коллективом Буда-Кошелевского ПМС.

Встреча прошла в рамках Единого дня информирования, главная тема которого «Национальное собрание Республики

Беларусь – представительный  и законодательный орган белорусского государства». Также на мероприятии начальник отдела внутренних дел райисполкома Виталий Подзерун рассказал о состоянии криминогенной обстановки и профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории района.

Сотрудники предприятия, в свою очередь, смогли задать интересующие вопросы и получить на них компетентные ответы.

В рамках ИПГ председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с коллективом Буда-Кошелевского ПМС
В рамках ИПГ председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с коллективом Буда-Кошелевского ПМС
В рамках ИПГ председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с коллективом Буда-Кошелевского ПМС
В рамках ИПГ председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с коллективом Буда-Кошелевского ПМС
В рамках ИПГ председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с коллективом Буда-Кошелевского ПМС

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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Председатель райисполкома Анатолий Гапоник сегодня пообщался с коллективом Буда-Кошелевского ПМС. Встреча прошла в рамках Единого дня...
 
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