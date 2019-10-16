В рамках ИПГ председатель райисполкома Анатолий Гапоник встретился с коллективом Буда-Кошелевского ПМС

Источник материала: Газета Авангард





Председатель райисполкома Анатолий Гапоник сегодня пообщался с коллективом Буда-Кошелевского ПМС.

Встреча прошла в рамках Единого дня информирования, главная тема которого «Национальное собрание Республики

Беларусь – представительный и законодательный орган белорусского государства». Также на мероприятии начальник отдела внутренних дел райисполкома Виталий Подзерун рассказал о состоянии криминогенной обстановки и профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории района.

Сотрудники предприятия, в свою очередь, смогли задать интересующие вопросы и получить на них компетентные ответы.













Ольга МАРЦЕЛЕВА

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