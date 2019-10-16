«В детстве хотела быть как все». Поговорили с белорусами, которые внешне отличаются от большинства

Источник материала: Tut.by

Когда белорус приезжает, скажем, в Намибию — коренные жители смотрят на него с интересом. Потому что внешне мы отличаемся от местных. Но в африканской стране мы обычно не больше, чем на несколько недель. А что, если вы отличаетесь от местных, но живете в стране постоянно? Будете ли вы сталкиваться с расизмом, ксенофобией? Будете ли чувствовать себя здесь как дома? Мы поговорили с Ханой, Васимом, Дэннисом, Валерией и Расимом — кто-то из них родился в Беларуси, кто-то прожил здесь всю свою сознательную жизнь. И за каждым из них стоит интересная история.