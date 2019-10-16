Ничего хорошего. Почему в октябре цветут каштаны - и чем это чревато

Источник материала: Tut.by

В этом году октябрь радует белорусов теплой и солнечной погодой . А еще необычным явлением — в некоторых городах повторно зацвели каштаны. Белые цветы, которые появились на деревьях рядом с желтыми пожухлыми листьями, заметили в Могилеве , Гродно и Бобруйске , а в Витебске по второму разу распустилась сирень. Правда, специалисты говорят, что для деревьев осеннее цветение не сулит ничего хорошего.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Осенние цветения деревьев, как говорят специалисты, — не такое уж и редкое явление. Так, каштаны цвели во многих белорусских городах и в прошлом году, и в позапрошлом.

— Это признак смерти дерева. Цветение осенью означает, что у растения не закончился полноценный цикл и оно попросту не может подготовиться к зиме, а значит — и к последующему, «правильному» цветению, — говорит городской лесничий Игорь Корзун.

В итоге такое дерево просто не будет плодоносить, что важно для его жизненного цикла, и умрет.

Установившаяся теплая погода после нескольких прохладных недель в сентябре такими ослабленными деревьями воспринимается как сигнал, что снова началась весна. Растения, попросту говоря, путают поры года.

Также среди причин повторного цветения неблагоприятные условия жизни в городе (чаще цветут те деревья, которые растут вдоль трасс и оживленных дорог), перегрев почвы из-за коммуникаций и даже ночной свет фонарей.

— Что касается, каштанов, то это дерево — интродуцент (растения, «переселенные» в местность, где они раньше не росли. — Прим. TUT.BY). Он и так растет в не очень обычных для себя условиях (затяжные холодные зимы то с оттепелью, то с последующими заморозками), а тут еще корни засыпали соляной смесью. Все это не очень хорошо сказывается на каштанах. К сожалению, повторное цветение чаще всего наблюдается, скажем так, у деревьев-«доходяг», — говорит городской лесничий.

Также еще одной из причин повторного цветения может быть минирующая моль, которая уже несколько лет атакует белорусские каштаны. Игорь говорит, что эти насекомые были всегда и живут они на многих деревьях.

— Однако случилась эпидемия. Жертвами моли стало какое-то количество ослабленных деревьев, которые из-за неблагоприятных условий жизни, в частности из-за реагентов, не смогли противостоять в полной мере ее гусеницам. Обычно, если дерево здоровое, то оно находит ресурсы для выработки противоядия.

С эпидемией моли в последние годы, кстати, столкнулись многие города в Западной Европе и России.





А вот для одуванчиков и незабудок, которые зацвели в Гродно , в осеннем цветении нет ничего страшного — период вегетации у них очень короткий.