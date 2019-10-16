Житель Ивацевичского района облил бензином жену - та отказалась идти за водкой в магазин

Источник материала: Tut.by

16 октября в деревне Квасевичи Ивацевичского района задержали мужчину, который облил бензином дом, сарай и жену, сообщает МВД.





Около 12.00 в милицию позвонила женщина — и рассказала, что муж с утра требовал от нее сходить в магазин и купить ему бутылку водки. Когда супруга отказалась, он взял бутылку с бензином, облил горючим дом и сарай, а затем и саму жену.

Милиционеры задержали дебошира. Его освидетельствование показало 1,3 промилле.

Проводится проверка.