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Что изменилось в оплате за ЖКУ?

17.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Обо всех нововведениях журналисту газеты «Адзінства» рассказала директор государственного предприятия «Расчетно-кассовый центр Борисовского района» Е.С. Захарова.
– В августе текущего года в результате слияния двух баз данных абонентов – КПУП «Борисовводоканал» и ДКУП «РКЦ» (ранее УП «Жилье») – произошли изменения в оплате услуг за холодное и горячее водоснабжение и водоотведение (канализацию). Если ранее граждане оплачивали за воду и канализацию двумя статьями «Борисовводоканалу» по отдельности, то теперь данные начисления объединяются: будут производиться одним платежом в одном извещении о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением. Причем начисления сумм оплаты за водоснабжение собственникам (нанимателям) квартир и частных домовладений будут производиться месяцем позже текущего месяца, – пояснила Екатерина Семеновна. – Переходный период предполагает выявление неточностей и проблемных вопросов в данном направлении. Огромная просьба к гражданам не волноваться и по всем интересующим вопросам обращаться в РКЦ (ул. Строителей, 30) либо смотреть информацию на сайте rkc-borisov.by.
Кроме того, в наш полный информатизации век все более популярной становится такая форма взаимоотношений потребителей с обслуживающими организациями, как электронные квитанции об оплате ЖКУ, в которых размещена та же таблица с перечислением услуг, обозначением тарифов и итоговой суммой оплаты. По сравнению с аналогичными бумажными жировками они более удобны хотя бы тем, что максимально экономят драгоценное время каждого из нас.
Чтобы получать электронные извещения, гражданам нужно прийти в РКЦ Борисовского района с паспортом и написать заявление с указанием своих данных и электронной почты, на которую ежемесячно автоматически будут приходить жировки. Данную процедуру можно также оформить, не выходя из дома, самостоятельно зарегистрировавшись на официальном сайте расчетно-кассового центра (rkc-borisov.by).
По словам Екатерины Захаровой, в городе еще некоторые кооперативы до сих пор работают самостоятельно и продолжают оплачивать водоснабжение через «Борисовводоканал». Для осуществления учета, расчета и начисления платы за жилищно-коммунальные услуги с использованием АИС «Расчет-ЖКУ» оставшимся кооперативам и товариществам собственников необходимо обратиться в РКЦ для заключения договора.

Елена БРИЦКАЯ

 
 
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Согласно Указу №322Президента Беларуси «О предоставлении безналичных жилищных субсидий» произошли изменения в оплате за услуги водоснабжения и водоотведения....
 
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